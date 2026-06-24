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Tijana Stojić važila je za jednu od najperspektivnijih pevačica domaće estrade početkom prošle decenije, a pesma „Pocrveneo“ donela joj je ogromnu popularnost i mesto među najtraženijim mladim zvezdama tog vremena.

U periodu od 2010. do 2015. godine gotovo da nije bilo osobe koja nije znala stihove njenog najvećeg hita, a mnogi su verovali da je pred njom velika karijera. Atraktivna, harizmatična i prepoznatljiva, Tijana je u to vreme bila jedna od retkih novih pevačica koja je uspela da se nametne publici i izbori za svoje mesto na estradi među već afirmisanim imenima.

Ipak, upravo kada je bila na vrhuncu popularnosti, odlučila je da se povuče sa javne scene. Njeno iznenadno odsustvo izazvalo je brojne spekulacije, a pevačica je godinama kasnije otkrila da je jednostavno želela da se posveti privatnom životu.

Zanimljivo je da je Tijana svojevremeno imala otvorena vrata za ulazak u takmičenje „Zvezde Granda“, ali je tu ponudu odbila. Kako je kasnije objasnila, smatrala je da joj takav put nije potreban i odlučila je da karijeru gradi na drugačiji način.

Za pesmu „Pocrveneo“, koja joj je obeležila karijeru, vezana je i jedna zanimljiva anegdota. Naime, da popularnost sa sobom nosi i neobične situacije pokazuje događaj koji je doživela na granici sa Severnom Makedonijom:

– Izbacila sam pesmu „Pocrveneo“ i bukvalno nastavila da živim i radim kao da se ništa spektakularno nije desilo. Nisam stigla ni da ispratim reakcije, niti sam bila prisutna u medijima u tom periodu. Odmah smo otputovali da radimo – prvo Beč, pa posle toga put za Makedoniju. Iskreno, uopšte nisam bila svesna da je pesma već zaživela među narodom. Stižemo na granicu, izdvajaju naš auto iz kolone, traže dokumenta, kolege odvode sa strane zbog instrumenata i opreme, a mi već kasnimo na nastup. Uhvatila me je prava panika jer nisam znala šta se dešava i pomislila sam da će nas zadržati ko zna do kada – ispričala je pevačica nedavno za medije i dodala da je ubrzo usledio neočekivan obrt:

1/6 Vidi galeriju Tijana Stojić nekad i sad Foto: Printscrean, Printskrin

– Posle nekoliko minuta jedan policajac prilazi i traži da se slika sa mnom, pa još jedan, pa još jedan… Odjednom ljudi, koji čekaju pasošku kontrolu na granici, počinju da pevaju pesmu koja je izašla tek dan ranije, a ja stojim u šoku jer ne mogu da verujem da je za samo 24 sata napravila toliki bum. Tada su mi vratili dokumenta i rekli da su me prepoznali zbog pesme i da je zato nastala cela gužva... To veče smo jedva stigli na nastup, bukvalno smo iz auta trčali na binu - kazala je ona.

Nakon gotovo decenije pauze, Tijana je odlučila da se vrati muzici, te je izdala dve nove pesme "Sećanja" i "Dobar si za mene čak i kad si loš".

U međuvremenu se promenio i njen izgled, pa mnogi komentarišu da danas izgleda potpuno drugačije nego u vreme kada je harala estradom i nizala hitove, a glavna promena jeste njena boja kose - više nije plavuša, već brineta.