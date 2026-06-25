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Natalija i Sani Trik FX decenijama su u braku. Oni važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj estradnoj sceni, ali im nisu uvek cvetale ruže.

Naime, svojevremeno je denser prevario svoju suprugu o čemu je ona govorila jednom prilikom. Pevačica je ispričala da je uhvatila Sanija u stanu na Novom Beogradu sa ljubavnicom.

"Nije hteo da prizna"

- Žene imaju tu intuiciju. Nikada mi nije priznao, ali sam ga uhvatila u prevari. Ni tada nije hteo da prizna - započela je ona, pa otkrila da je supruga uhvatila na gomili:

- U stanu kod gospođe, na Novom Beogradu. Zamisli, i tad mi kaže "Nije istina". Ušla sam, počupala je za kosu i rekla sam: "Sad ću da kažem tvojim roditeljima", jer mi je bilo neshvatljivo da neko može to da uradi. Nisam razmišljala da je moj muž kriv, već da je ona kriva. Njemu sam svašta rekla, bilo je strašno, ali to nije bio jedini put - otkrila je Natalija za Hype TV.

1/5 Vidi galeriju Natalija i Sani Trik FX Foto: Pritnscreen/Instagram, ATAIMAGES

Inače, Sani i Natalija su decenijama u braku, a ona je nedavno otkrila detalje njihove prošlosti.

- U mladosti sam doživela jako ružne stvari s njegove strane, to sam oprostila, nisam zaboravila, i život se nastavio dalje u dobrom smeru. Sebi, sa ovom pameću nikada ne bih dozvolila stvari koje sam dozvolila tada - započela je Natalija Trik FX, pa se nadovezala na "aferu" koju je navodno imala u rijalitiju sa Banetom Jankovićem, tadašnjim dečko pevačice Katarine Živković:

Ne voli mlađe

- Ja nikada nisam volela mlađe muškarce, niti volim sada. Ja volim ostvarene muškarce, da lepo izgledaju, da su prosedi, dobro situirane jer sam i ja dobro situirana. Mlađi muškarac me nikada nije zanimao, pogotovo ne javno da se ja eksponiram, drugo ljudi ne kapiraju, ovo je Balkan, ja imam slobodnije ponašanje zbog mog plesa, znači ja i moj muž smo plesači i meni je normalno da izađem u klub i da đuskam sa nekim muškarcem, ali to ne znači da ja flertujem, da ja dajem njemu povod - rekla je Natalija, koja je ispričala i sve o životu sa Sanijem na rubu egzistencije.