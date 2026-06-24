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Čuveni kantautor Dino Merlin je samo jednom pričao o najtežem životnom periodu i teškoj depresiji sa kojom se suočio, a za koju je tada znalo svega nekoliko njegovih najbližih ljudi.

O ovome se javno nije znalo ništa, sve dok Dino Merlin lično nije odlučio da o tome progovori.

Dino Merlin ne krije da se nerado seća mučnih momenata, kada je čak razmišljao da odustane od muzike i kada život za njega nije predstavljao apsolutno ništa. Uz podršku supruge Amele, sa kojom ima ćerku Naidu i sina Hamzu, uspeo je da prebrodi te teške trenutke, te je danas maksimalno posvećen porodici i poslu, piše Blic.

Nakon što mu je 2024. godine pozlilo, zbog čega je završio u bolnici, nastavio sa koncertnim aktivnostima i objavio novi album.

- U jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. Ne bih poželeo nikome. To se manifestovalo tako da sam bio ni za šta - govorio je tom prilikom pevač.

Gostujući na HRT-u, pevač je do detalja opisao kroz kakav je pakao prolazio:

1/5 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Boba Nikolć, BoBa Nikolić

- Apsolutno me ništa nije interesovalo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam samo bio biljka. To je bio period kada sam hteo da napustim muziku i svašta je meni tada padalo na pamet, ali eto, nekim čudom sam se izvukao - ispričao je Merlin o svojoj borbi.

Podsetimo, Merlinu je 2024. godine iznenada pozlilo, nakon čega je završio u bolnici.

- Dino je dobro. Dobro se oseća. Bilo mu je muka, a sada je odlično. On je kod kuće u Sarajevu - tvrdili su za Dnevni Avaz tada iz njegovog menadžmenta.

Svedoci koji su se zatekli u blizini kada je Hitna pomoć došla zbog pevača ispričali su sledeće:

- Izgledao je jako loše, jedva je hodao. Živim ovde pa ga često viđam, svako malo dolazi do svoje radnje - rekla je osoba koja je bila očevidac za "24sata.hr".

- Prijateljica i ja smo sedeli u parku prekoputa njegove radnje. Onda smo ugledali hitnu, ušli su u njegovu radnju, a nedugo zatim je on izašao s njima - objasnio je svedok.

Uz njega je sve vreme bila ćerka Naida, naveli su tada hrvatski mediji.

1/8 Vidi galeriju DINO MERLIN STIGAO U POSLEDNJEM ČASU! Pevač spreman da napravi još jedan SPEKTAKL, počinje sama ZAVRŠNICA Foto: Damir Dervišagić

Inače, Dino, kao što je poznato porodicu drži daleko od javnosti, a jednom prilikom je govorio o svojoj deci.

- Važno je ostati čovek u onim najelementarnijim stvarima. Recimo, ja sam jako srećan zbog mog privatnog dela, jer nikad nećete pročitati da moj sin vozi "lambordžinija" ili nekog "ferarija", kako su bahati, da šmrču... Moja su deca pristojna, radna - rekao je Merlin.

Govoreći o privatnom životu istakao je:

- Najveća sreća mi je kad dođe neki taksista i kaže: "Znam ja tvoje pjesme i sve, al' što su ti deca skromna". E, to ti je najveće postignuće. Drago mi je što živimo jedan pristojan život i solidarni smo s ljudima.