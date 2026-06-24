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Tamara Danilović, kaže da je tokom četvrog kruga takmičenja "Zvezde Granda" plakala, otkrila kakva je Ceca kada se ugase kamere, ali i da je dobijala negativne komentare na društvenim mrežama za svoj izgled.

Pobednica "Zvezda Granda" odukom stručnog žirija je Tamara Danilović, čiji je mentor bila Svetlana Ceca Ražnatović.

- Pa zasad, ne mogu da kažem da su se još baš slegli kompletno utisci. Naravno, srećna sam i zbog kolega koji su uspeli da se plasiraju dalje. Srećna sam i zbog pobednika, naravno, i što sam ja, jel, dobila nagradu koju sam dobila, tako da sve mi je trenutno još nekako na vrhu, nije sve još sve sleglo- kaže Tamara Danilović.

-Nisam mala prilike nikad da ga upoznam. Naravno, gledala sam kad sam bila manja. Znači mi dosta. Mislim, naravno, to je čovek koji je sve to osnovao, bez koga verovatno ništa od ovoga ne bi bilo ovde gde jeste i kako jeste. Tako da, znači mi da sam počastvovana na taj način- naglašava ona.

1/9 Vidi galeriju Tamara Danilović Foto: Printscreen

Njena mentorka je bila Svetlana Ceca Ražnatović. Ona je vežbala sa njima.

-Mi sa njom nismo imali taj neki odnos kao da je, kao da zaziremo od nje ili bilo šta, da je ona tu isključivo da nas uči. Mi smo s njom imale baš jedan onako zdrav odnos gde smo mogli s njom i da sednemo i da se ispričamo i generalno da imamo te neke duže probe koje nisu bile samo bazirane na tome da mi u detalj sada rešavamo to, nego već da pesmi damo neku svoju emociju, a da više sa njom pričamo o tome kako generalno sve teče, kako se mi osećamo, kako se ona oseća, prvenstveno kako smo zadovoljni i tako dalje. Tako da to stvarno sa njom celo, celo i druženje je bilo jedan od najlepših trenutaka u celom takmičenju.

Na pitanje kakva je Ceca kada se izgalse kamere, Tamara kaže:

- Rekla bih da je možda opuštenija. Ne u smislu da je nervozna pred kamerama, nego da je čisto onako u rečniku generalno opuštenija sa nama, jel, kad se ugase kamere. Stvarno nema neke razlike u smislu da ona sad nemam pojma šta radi kad se ugase kamere, ali stvarno, ono, opuštena je. Nije, nije ništa spektakularno različita sem toga.

Ceca je bila srećna

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović prekinula prijatsljtvo sa Lukasom Foto: Damir Dervišagić, Kurir/Srđan Zelembaba, Kurir

Tamara se dotakla i toga kako je Ceca reagovala posle njenog trijumfa.

- Bila je srećna. Naravno, ona već ima pobednike već koliko ja znam, da li dve ili tri godine unazad. Ona je bila jako ponosna, a pogotovo što je kolega iz tima, Saša Stojanović dobio treće mesto. Bila je jako srećna. Ponosna je bila jer, isplatio se ceo taj trud koji smo mi, ulagali cele godine bukvalno na to da dođemo tu gde smo i iako nismo očekivali da ćemo po glasovima publike pobediti, eto, uspelo je da se iskombinuje tako da ove godine imaju dva pobednika, tako da smo odneli neku vrstu pobede iz, u Cecin tim.

Ana je stroga

Mnogi su komentarisali da je Snežana Đurišić možda najstrožiji član žirija, ali ne i po mišljenju Tamare Danilović.

- Pa meni nije bila stvarno. Što se tiče generalno drugih, ja znam da je puno ljudi govorilo da je Ana stroga prema njima lično. Prema meni nisu bili strogi. Da li je to zato što sam mlađa ili zato što sam se nisam svidela, ne znam, ali nisu bili strogi prema meni stvarno, bili su divni svi i stvarno je bilo jako puno lepih komentara, ali eto, što kažu i generalno neke kolege, mislim da je Ana generalno bila najrigoroznija po pitanju ono nekih sitnica u koje je gledala.

Tamara je vrlo autentična i po muzici, ali i po izgledu.

- Tako je, da. Pa kroz celo takmičenje je to tako bilo. Nekim ljudima se generalno to na internetu svidelo, nekima nije i ja mislim da nema te neke sredine. I jako puno ljudi vidim da je pisalo komentare kako treba da promenim stil- naglašava ona.

Na pitanje da li su je neki komentari nervirali, ona kaže:

- Pa ne. Ne, nikad nisam pročitala nešto što mi je baš onako zaparalo uši, da ne kažem. Meni je svaki komentar, da ne kažem, nije da je bio dobrodošao ako je baš loš komentar, ali nije da me je pogodio zato što to mogu biti ljudi koji možda ne znaju nešto o tome i ne mogu ja da se oslanjam na mišljenje takvih ljudi. Dosta ljudi napiše to ovako usputno, ne poznaju me i generalno možda kada bi neko znao više o meni, možda ne bi pisao takve stvari. Generalno, ja nikad nisam imala ni toliko baš loše komentare. To je ono, naravno, o ukusima se ne treba raspravljati.

Ona je otkrila i da je jedan komentar bio autentičan.

- Recimo, polufinale, sedmi krug su mi govorili da sam tako sektaš, tako te stvari. Sećam se tih komentara i to mi je bilo dosta smešno jer nemam bukvalno nikakve veze s tim, ali mislim da se to ranije tako nije radilo nikad, da su se tako ljudi oblačili i da je to sad ljudima čudno. I normalno uopšte im ne zameram kada tako neki komentar ostave, jer to njima verovatno nije nešto što oni vide svaki dan, pretpostavljam.

Tamara se dotakla i momenta kada je zaplakala.

- Pošto su svi bili stariji od mene, ja nisam imala nešto preterano puno društvo. To jest ja generalno nisam baš bila sposobna da nađem društvo, bila sam asocijalna. Recimo da je to negde to baš druženje i baš ono smeh. Generalno raspoloženje to predivno došlo od nekog petog kruga. Tu sam već upoznala jako dobre prijatelje. Već se i ono filtriralo. Dosta ljudi je ispalo, ostalo nas je mnogo manje. To je baš krenulo onako da bude predivno stvarno. Četvrtog kruga se sećam, tad sam plakala bila u četvrtom krugu. Tu sam bila u duelu s mojim sada jako dobrom prijateljicom i obe smo pošle u baraž. Meni je to bilo jako krivo zato što generalno ceo taj dan mi je bio jako loš jer sam bila preumorna. Pretpostavljam da sam bila i bolesna. Tada sam dobila dva glasa ili tri. Ne mogu se setim sada kada je i dalje moglo da se glasa za oba kandidata, tako da to me jeste malo rastužilo.

Kurir.rs/Blic