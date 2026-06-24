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Muzička zvezda Viki Miljković ponovo pomera granice i pokazuje da za nju u muzici nema mesta za kompromise kada je kvalitet u pitanju. Dok privodi kraju rad na svom novom albumu, pevačica je ovoga puta napravila iskorak i u samom procesu produkcije, oslanjajući se na najsavremenije tehnologije koje danas povezuju umetnike širom sveta.

Naime, jedan od najboljih svetskih gudačkih sastava, legendarni Istanbul strings iz Turske, skupili su se u studiju u punom sastavu i snimali deonice za novu pesmu Viki Miljković, dok je čitav proces u realnom vremenu nadgledao i producirao njen suprug, muzičar i producent Dragan Tašković Taške. Zahvaljujući modernoj tehnologiji i video linku, Taške je iz svog studija u Beogradu vodio snimanje, davao instrukcije muzičarima i kontrolisao svaki detalj, kao da se nalazi u istoj prostoriji sa njima, dok je njihov orkestrator dirigovao na licu mesta.

Vrhunski umetnici iz Turske, njih čak 16 su svojim umećem dali posebnu dimenziju novim kompozicijama, a Taške nije želeo ništa da prepusti slučaju, dok je Viki iz studija sa osmehom pratila čitav proces i uživala gledajući kako njene nove pesme dobijaju završni oblik. Oni koji ga dobro poznaju znaju da je Taške veliki perfekcionista, pa je upravo zbog toga čitav proces trajao znatno duže nego što je uobičajeno, kako bi svaki ton, svaka deonica i svaki detalj zvučali besprekorno.

Upravo ovaj nesvakidašnji način rada još jednom potvrđuje da je Viki tokom čitave karijere bila među onima koji su pomerali granice. Bilo da je reč o muzici, vizuelnom identitetu ili produkciji, uvek je koračala ispred vremena, a sada je napravila novi iskorak i pokazala kako savremene tehnologije mogu da spoje vrhunske umetnike bez obzira na kilometre koji ih razdvajaju.

Viki, privodi kraju rad na dugo očekivanom albumu, a dve nove pesme uskoro će ugledati svetlost dana. Njena publika sa nestrpljenjem iščekuje numere, posebno jer se na novi studijski album čeka već 17 godina.

Tokom čitavog procesa u studiju se nalazio i njen štićenik Nermin Handžić, koji je sa velikim zadovoljstvom pratio nastajanje novih pesama. Posebnu pažnju publike sigurno će privući činjenica da je jedna od dve nove numere upravo duet koji su Viki i Nermin snimili zajedno, a za koji su ovom prilikom i zabeležene raskošne simfonijske deonice turskih muzičara.

Interesovanje za ceo projekat je ogromno što je pokazala i prva objava koju je pevačica podelila na društvenim mrežama sa snimanja spota, koji su uradili koristeći tehnologiju kakva se primenjuje u najvećim svetskim produkcijama, pa nema sumnje da se sprema veliki povratak na diskografsku scenu.

Posebnu težinu čitavom projektu daje i činjenica da će ovo biti prvi album realizovan u okviru nove produkcijske kuće Balkan Sound Factory, koju predvodi Dragan Tašković Taške. Sudeći po svemu što je do sada predstavljeno, publika ima mnogo razloga da sa velikim očekivanjima dočeka novo poglavlje u karijeri Viki Miljković.