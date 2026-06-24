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Pevači često spotove snimaju u teškim uslovima, a Lena Čolak je otkrila da je jednom prilikom zadobila opekotine trećeg stepena. Ona je objasnila kako je došlo do povrede.

Lena Čolak je tokom snimanja spota za pesmu "Majko" zadobila opekotine trećeg stepena zbog jedne scene.

1/4 Vidi galeriju Lena Čolak pre trudnoće Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen

- Ja sam za spot 'Majko' dobila opekotine trećeg stepena, zato što sam se toliko smrzla zbog jedne scene koju smo snimali, da sam čak klečala na suvom ledu i da uopšte nisam osetila da meni to gori kožu. I onda sam zadobila opekotine trećeg stepena. To je tek kasnije počelo mene da boli, kada mi je onaj adrenalin prošao, kada sam krenula ka kući- rekla je pevačica, prenosi "Mondo".

Ponovo trudna

Inače, mlada pevačica iz "Zvezda Granda", Lena Čolak, se pre izvesnog vremena udala u tajnosti. Ona je ponovo u drugom stanju i uskoro će na svet doneti drugo dete.

1/6 Vidi galeriju Lena Čolak izgovorila je sudbonosno "da" Foto: Printscreen

Inače, ona je sudbonosno "DA" rekla svom izabraniku u crkvi pred Bogom, a potom su obavili i građansko venčanje.

Nosila je venčanicu kao iz bajke, koja je u gornjem delu u formi korseta, dok je mladoženja za ovu posebnu priliku odabrao krem odelo.

Podsetimo, Lena Čolak je ranije bila u vezi sa Breninim sinom, Viktorom Živojinovićem.

Sa Viktorom se upoznala u kući Živojinovića gde je bila angažovana na nekoliko Breninih veselja.