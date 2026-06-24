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Nekada jedno od omiljenih televizijskih lica, voditeljka Ljubinka Buba Dobrosavljev, iznenada se povukla iz javnosti nakon što je prošla kroz izuzetno težak i traumatičan životni period.

Naime, u javnosti je ranije odjeknula vest da je voditeljka Ljubinka Buba Dobrosavljev preživela stravično porodično nasilje od strane svog supruga. Dok je bila u drugom stanju, nju je suprug pretukao, usled čega je pala na stomak, dobila podlive i, nažalost, izgubila bebu.

Sama voditeljka je teške trenutke opisala sledećim rečima:

1/5 Vidi galeriju Ljubinka Buba Dobrosavljev, bila je jedna od omiljenih Tv lica. Bubu su gledaoci obožavali, a onda je iznenada nestala iz javnosti Foto: Printscreen, printscreen YT, Printscreen/Youtube

- Tukao me je. Bila sam u četvrtom mesecu trudnoće. Ja sam preživela, ali beba nije. Gurnuo me je, pala sam na stomak, imala podlive. Udarao me je po glavi. Okrenuo me je. Strašno mi je da pričam o tome… Počeo je da me davi. Ostajala sam bez vazduha. Poslednje čega se sećam su reči: "Ubiću te, odrobijaću te u CZ-u!“ On se osvestio u jednom trenutku i pobegao iz stana. Bila sam užasno uplašena za sopstveni život, zvala sam sestru da dođe po mene. I sada sam uplašena, ali više ne želim da ćutim - ispričala je Ljubinka tada za Puls.

Otkaz od Saše Popovića

Pored lične tragedije doživela je profesionalni pad koji se dogodio 2011. godine, kada joj je direktor "Granda", Saša Popović, uručio otkaz. Tokom finalne večeri emisije "Zvezde Granda" u beogradskoj Areni, Ljubinka je napravila niz kikseva, o čemu je izvor blizak produkciji tada posvedočio:

- Osim što je u gotovo svakoj rečenici koristila reč superfinale, konstantno je grešila, a vrhunac se dogodio kad je pomešala brojeve kandidata, zbog čega se jedan od roditelja pojavio iza scene i nasrnuo na Vladu pitavši zašto je "onoj glupači" dao mikrofon, a onda se požalio i Saši Popoviću.

Iako je Saša Popović nakon toga poverenje ukazao drugom voditelju, Vladi Stanojeviću, pohvalivši ga da mu je "desna ruka", Ljubinka je na gubitak angažmana odgovorila smireno i bez ljutnje:

- Ako je tako, neka im je sa srećom. Još uvek nisam razgovarala sa Sašom Popovićem o budućem angažmanu, a inače je koncept emisije da se svake godine menjaju voditelji, tako da to nije ništa čudno.

Povukla se i posvetila umetnosti

Nakon ovog teškog životnog udarca i povlačenja sa malih ekrana, Buba je svoj mir i novo mesto pronašla u umetnosti.

U međuvremenu, nekadašnja voditeljka je objavila i knjigu.