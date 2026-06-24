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Zdravko Čolić progovorio je o emotivnim brodolomima iz prošlosti i priznao da ga ljubavni život nije uvek mazio, iako danas uživa u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom.

Čolić je otvoreno govorio o vezama koje su iza njega i istakao da su mu žene u više navrata lomile srce, ali da to smatra potpuno prirodnim.

- Ja sam u životu imao malo onih ozbiljnih veza, ali naravno da jeste, više žena, da ih ne imenujem. To je sasvim prirodno i sasvim muški. Tako da oni koji nisu imali slomljeno srce i nisu bili zaljubljeni, mislim da im nešto fali - rekao je Čola za "In magazin" na Novoj.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić napravio problem Foto: MONDO/Matija Popović, Pritnscreen/Instagram, Petar Aleksić, Antonio Anhel/ATA Images

O supruzi

Ipak, već decenijama uživa u stabilnom braku sa suprugom Aleksandrom, profesorkom geografije, sa kojom ima dve ćerke.

Ona se retko pojavljuje u javnosti i posvećena je svom profesionalnom životu.

- Venčali smo se na Prvi maj potpuno spontano, svi su mislili da je skrivena kamera, jer smo pošli na uranak. Dugo smo bili u vezi, pa je to bilo ili dža ili bu. Poštovanje i prijateljstvo mora da postoji. Veze koje duže traju, za onog ko može da ih izgura, nisu nekad loše, u smislu zajedničkog života - rekao je tada, a Aleksandra je ranije za "Hello" otkrila kako je zavela tada najvećeg šmekera na estradi.

Ćerke Zdravka Čolića:

1/7 Vidi galeriju Lara i Una, ćerke Zdravka Čolića Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram, Preent Screen

- Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, Aleksandra je studirala u Beogradu, nastavili smo da se viđamo, s vremenom smo počeli da se zabavljamo. Osvojila me je jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine, sekira se… Čovek nekako prepozna osobu koju bi opet rado video, uhvati neku emociju koja bez reči govori da joj je stalo do njega. To ne mogu da objasnim jer može pred tobom biti najlepša i najpametnija žena, a da jedva čekaš da odeš od nje. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. Sandrina i moja aura su se prepoznale, to je verovatno bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju.