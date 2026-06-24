Slušaj vest

Dejana Erić proslavila se u takmičenju "Zvezde Granda", a nakon toga se povukla sa estrade. Ona se i dalje bavi javnim poslom, a kao influenserka zarađuje ogroman novac od reklama i sponzorstava.

Dejana je drastično promenila fizički izgled nakon takmičenja, a sada je podelila fotografije iz Grčke i pokazala kako danas izgleda.

1/5 Vidi galeriju Dejana Erić proslavila se u takmičenju "Zvezde Granda" Foto: Pirntscreen

- Razglednica iz Grčke. Draga mama, u Platamonu nam je mnogo lepo. Voda je jako čista, nije previše vruće i prelepo se provodimo. Obišli smo jedno 7 plaža za 4 dana. Redovno mažemo SPF, da ne brineš! Hrana je toliko ukusna, ali ja najčešće jedem lignje i pohovane tikvice, unosim i povrća dosta, da znaš! Grčka salata je obavezna! I baš se lepo slažemo, samo dva puta smo se posvađali kad ne znamo kod koga su ključevi od kola i da li da palimo klimu u kolima ili da otvorimo sve prozore da bude prirodna klima. Ja pobedila, klima skoro stalno radi! Svakog jutra gledamo izlazak sunca sa naše terasice. Nedostajete mi svi u Beogradu, ali ne dovoljno da ne bih poželela da živim ovde, pa možete da mi dolazite u posetu! Pišem ti za koji dan sa razglednicom sa novih destinacija - napisala je ona u opisu.

Inače, pevačica je u međuvremenu smršala oko 20 kilograma, a iako je ostvarila veliki uspeh pesmom "Rikošet" kasnije je odlučila da batali muzičku karijeru.

"Ne znam kako se prezivam"

Dejana je jednom prilikom otkrila i neprijatnost koju je doživela nakon razvoda.

- Ćao ja sam Dejana i ja više ne znam kako se prezivam. Spremajte se sa mnom da vratim moje devojačko prezime. Pre skoro deset godina sam se udala, posle par meseci kasnije razvela, nije bilo nikakve drame. Do momenta razvoda ja nisam zamenila dokumenta na njegovo prezime, a na razvodu sam se potpisala svojim devojačkim koje je Erić. Taj dan mi je poprilično u magli, ali sam sigurna da mi niko nije rekao da moram ići napred-nazad i da moram da podnesem zahtev da vratim svoje devojačko prezime- ispričala je tada i dodala:

1/6 Vidi galeriju Dejana Erić Foto: Youtube, Printscreen

- Tokom svih ovih godina ja sam sva dokumenta radila kao Erić ne razmišljajući da će se negde u sistemu pojaviti moje venčano prezime koje birokratski nisam uzela, ali nisam ni odbacila. U trenutku sam pomislila kakvo je ovo vraćanje i zašto se meni ovo dešava, ali onda sam shvatila da je ovo konačno momenat razvezivanja starih repova i priprema za nešto novo što dolazi.