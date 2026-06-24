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Nakon što je kaverom pesme „Tugo mojih dana“ osvojila publiku i izazvala lavinu pozitivnih reakcija, pevačica Maryana Katić nastavlja da gradi svoj prepoznatljiv muzički put. Iako uveliko radi na novim projektima koji se za sada drže u strogoj tajnosti, rešila je da svojim pratiocima priredi još jedno iznenađenje.

Na društvenim mrežama predstavila je interpretaciju pesme Nikosa Vertisa u potpuno drugačijem, narodnjačkom ruhu, pokazujući da se ne plaši muzičkih izazova i da sa lakoćom spaja različite stilove u jedinstven izraz. Njena emotivna izvedba privukla je pažnju publike, a komentari podrške i pohvala samo nastavljaju da pristižu.

Foto: Privatna Arhiva

Kao da to nije bilo dovoljno, Maryana je odlučila da napravi i promenu imidža. Skratila je kosu i osvežila svoj izgled, a mnogi se slažu da joj nova frizura odlično pristaje i dodatno naglašava njenu harizmu i eleganciju. Fanovi poručuju da nikada nije izgledala svežije i samouverenije.

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01:27 Marijana Katić Izvor: Privatna arhiva

I dok se u njenoj „muzičkoj kuhinji“ uveliko pripremaju novi projekti, jedno je sigurno Maryana Katić ne miruje. Svakim novim potezom potvrđuje da želi da publici ponudi nešto drugačije, kvalitetno i iskreno, zbog čega sa razlogom raste interesovanje za sve što će uskoro predstaviti.