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Ava Karabatić nedavno je verenika optužila za nasilje, a sada je šokirala javnost i podelila njihovu zajedničku fotografiju. Ona je otkrila da su zakazali venčanje za deset dana.

Ava je podelila fotografiju na kojoj je Lazar ljubi u obraz, a u opisu je rekla da je par zakazao građansko venčanje.

- Udajem se sledeći petak. Lazar je naručio prstenje. Molim salone venčanica da mi se jave u DM. Venčanje će biti kod matičara, tako smo odlučili. Ne radimo veliko slavlje, već naš privatni trenutak uz najbližu rodbinu. Hvala vam što me pratite i šaljete podrške - napisala je Ava.

Foto: Pintscreen

"Bojim se za svoj život"

Podsetimo, Ava je nedavno optužila verenika za nasilje. Prema njenim rečima, sukob je izbio zbog ljubomore.

- Danas su ga pustili na slobodu, gde je tu pravda? Ceo dan sam na tabletama za smirenje, bojim se za svoj život, osećam da će se nešto loše dogoditi. Primorana sam ovo objaviti za sve bolesnike koji pišu da je ovo laž zbog medijske pažnje. Znam da ovo nije dobra odluka što sam javno objavila, ali nek se zna. Trenutno sam u hitnoj i ne osećam rebra. S obzirom na to da sam ovo pustila javno, a nemam nikakvu ličnu zaštitu, iskreno, bojim se za svoj život. Ako mi nešto bude, znate što se desilo. Ali pravda nek pobedi, pa makar značila smrt. Volim vas - napisala je ona tada na društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

- Tačno je da sam pretučena. Ali život je jedna velika borba. Dogodilo se ono što je trebalo da se dogodi. Ceo dan sam provela u Urgentnom centru. Zahvalila bih se prijateljicama iz salona, pogotovo gazdarici, koja je pozvala Hitnu pomoć. Lice mi je otečeno sa jedne strane, ali život ide dalje - izjavila je kroz suze za domaće medije.