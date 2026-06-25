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Pevač Uroš Živković je pred jedan svoj nastup u prestonici iskreno progovorio o suituaciji na estradi. On se ovom prilikom dotakao i nove pesme, a sada je prvi put izašao iz zone komfora i opustio se u spotu, a najviše ga je podržala supruga.

On je stao pred okupljene medije, među kojima je bio i Kurir, i razgovarao o raznim aktuelnostima.

Foto: Kurir

"To mi je traumatično i stresno"

Najpre kaže da je zadovoljan reakcijama koje su usledile, a potom objašnjava šta mu je najteže u poslu.

- I dalje mi je neprijatno zbog toga. Moram da se zahvalim supruzi i mom timu, mnogo su dali za ovu pesmu i to se izgleda oseća. Lakše mi je da pevam 12 sati bez prestanka nego da snimam spotove, to mi je uvek traumatično i stresno, ali šta ćemo posao zahteva da se pesme ekranizuju - rekao je Uroš.

Živković se potom osvrnuo na suprugu.

10:26 Uroš Zivkovć pred nastup u Nacionalnoj klasi Izvor: Kurir

- Moram da kažem da je ovo bila njena inicijativa, nisu mi dali prostora da razmišljam, celoj porodici se jako svidela pesma. Ova pesma je drugačija, lepršava je, tekst nije naporan. Videćemo šta će se desiti, ali za sada deluje dobro. Naučio sam da ne očekujem previše, inače dajem maksimum, a sada sam dao maksimum i po pa pogotovo zato želim da uspe - iskren je on.

"Jakov je super, ali..."

Kada je reč o domaćoj estradi, Uroš je odmah dao svoj sud o popularnim pevačima, a ističe da je preslušao novi album Aleksandre Prijović.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

- Prijovićka svakako... Jakov je super momak, to je pitko, ali to nije pravac koji slušam. Aleksandrine pesme sam čuo pre nego što su izašle i već duže uživam u njenim pesmama - kaže on.

Živković je dao svoj sud o poznatima koji se pojavljuju na koncertima kod mladog kolege Jakova Jozinovića.

- Ja se ni za šta nikada nisam utrkivao. Idem gde me pozovu. Protiv Jakova nemam ništa, upoznao sam dečka i super je. Nisam siguran da je za mesec i po dana u Beogradu i stigao da upozna celu estradu i da su svi zato došli da ga podrže. I mi pravimo promocije pesama i od toga 50 odsto ljudi dođe na 15 minuta, slika se i čim prođe oficijalni deo oni odu kući. Nedavno je bila promocija nečija i video sam to... Ja ako idem negde, idem od srca. Dešava se da dođu da iskoriste tih 15 minuta marketinga i da odu kući - zaključio je Uroš.

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