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Nataša Rodić, inače sestra Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan, oglasila se slomljena od bola nakon smrti kućnog ljubimca. Njen pas Pablo je uginuo nakon duge borbe, a to ju je mnogo pogodilo.

Za Natašu je njen pas bio, po svemu sudeći, poput člana porodice, a oprostila se emotivnim rečima uz objavu na Instagramu.

Foto: Printescreen

Podelila je sliku voljene životinje, a njene reči su ganule mnoge.

- Naučio si me šta znači borba. I kada su svi mislili da nema nade, ti si se uvek izdizao iz pepela. Bio si hrabriji nego što će mnogi ljudi ikada biti. Hvala ti za svu bezuslovnu ljubav, vernost i svaki trenutak koji smo delili zauvek ćeš biti deo mene. Počivaj u miru moj Pablo - napisala je Nataša uz emotikon srca.

Puna kao brod

Inače, kako su mediji nedavno preneli, Nataša je kupila četiri garsonjere u blizini hrama Svetog Save. Inače, ona već dugo radi na kiosku gde prodaje burgere.

Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji.

1/8 Vidi galeriju Nataša Rodić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala.

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