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Pevačica Anica Milenković je popularnost stekla devedesetih i dvehiljaditih godina, a potom se povukla sa javne scene i preselila u Sjedinjene Američke Države. Ona se sada, nakon toliko godina, vraća u Beograd kako bi zapevala na festivalu "Južni vetar" koji će ući u istoriju.

Njen let je trajao više od 20 sati, a uzbuđenje zbog svega što sleduje ne krije. Tom prilikom, ona se prisetila početaka, ali i ispričala anagdotu koja je prethodila nastanku najvećeg hita. Ona sada radi potpuno drugačiji posao, na drugom kontinentu, a otkrila je i o čemu je reč.

Ovako je ona izgledala nekada:

1/9 Vidi galeriju Anica Milenković nekad i sad Foto: Printskrin YT, Printscreen, Zorana Jevtić

Nakon što je stigla na beogradski aerodrom, Anica je podelila sećanje na period koji joj je obeležio mladost i karijeru. Zbog ponovnog okupljanja legendarne ekipe 26. i 27. juna na Tašmajdanu, pevačica iskreno govori o snažnim osećanjima, posebno zbog kolega koji više nisu sa nama.

- Kako ne, pa 35 godina kako sam ja počela da pevam. I normalno je da tu sve budi kod čoveka, sve emocije, sve ono što je bilo, što je moglo da bude, ali se nije dalo. Ali, generalno, eto, sad sam tu. I svi ćemo da budemo na Tašmajdanu, što je mnogo veliki projekat. Postoji šansa da Šemsa dođe, ali mi je mnogo žao što nema Sinana Sakića i Luisa - počinje Anica priču.

Hit "Na lančiću ime tvoje" bio je namenjen drugoj pevačici

Prelomni tačka u njenoj karijeri bila je pesma koja i danas živi, a malo je falilo da ode u ruke druge velike zvezde. Naime, Anica priznaje da je njen dolazak u "Južni vetar" u pravom momentu bio presudan.

1/12 Vidi galeriju Anica Milenković nekad i sad Foto: Zorana Jevtić, Pritnscreen, Printscreen

- Moram mojoj Dragani Mirković da se zahvalim, da ona nije otišla iz "Južnog vetra", pesma 'Lančić' bi bila njena, njoj je bila namenjena. Ona je otišla iz 'Južnog vetra', a ja sam došla. Sve tako dobre pesme su bile namenjene njoj koja je bila tamo. Pesma je zapečatila moje ime za narednih mnogo godina, pevaće se ta pesma godinama - kaže ona.

Život u Americi

Kada se povukla sa estrade, Anica je zasnovala porodicu u Americi, a tu se i posvetila drugačijem načinu života nego što je do tada navikla. Kako bi obezbedila i školovala svoju decu, Anica je radila i posao u transportu.

- Da li ti znaš koliko žena gore vozi kamion? Gore se sve radi, ko hoće da radi. Naravno, imaš porodicu, imaš decu, treba da ih odgajaš, školuješ. Ja nisam uključena u estradu, nisam ovde pa da gradim karijeru. Moj život tamo stabilizovan je zbog njih dvoje, ja sam sve radila. Nije baš šleper, ali pola od toga, prevozila sam poštu - iskreno je priznala, a to je potvrila i tokom prenosa uživo na Instagramu kada je gostovala kod poznatog novinara i urednika Gorana Jovanovića.

Bez obzira na primarni posao, Anica i dalje priznaje da je pevanje njena "prva ljubav", te sa muzikom nikada nije prekinula vezu. Zato i nastupa na festivalima i svadbama.

1/6 Vidi galeriju Južni vetar Foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Borba sa kilogramima

Pevačica je tokom svog boravka u Americi vodila i tešku borbu sa viškom kilograma. U jednom periodu imala je čak 115 kilograma, ali je uspela da skine 50 i dođe do idealne težine.

- U prvoj trudnoći sam se mnogo ugojila jer sam se opustila. Do tada sam trenirala i pazila šta jedem jer sam sklona gojenju. Kada sam pre 12 godina rodila ćerku Barbaru, uspela sam da oslabim, a onda je usledila druga trudnoća - rekla je pevačica za "Pravo lice estrade".

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