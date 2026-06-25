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Pevač Uroš Živković odlučio je da ovoga puta potpuno izađe iz sopstvene zone komfora i uz podršku supruge Jovane, to mu je definitvno pošlo za rukom.

Ne krije zadovoljstvo zbog pozitivnih komentara koje nova numera pod nazivom “Pitam te” dobija, ali otkriva da mu snimanje vrelih scena sa plesačicama nije bilo nimalo prijatno.

Foto: PRYME

- I dalje mi je neprijatno zbog toga. Moram da se zahvalim supruzi i mom timu, mnogo su dali za ovu pesmu i to se izgleda oseća. Lakše mi je da pevam 12 sati bez prestanka nego da snimam spotove. To mi je uvek traumatično i stresno, ali šta ćemo, posao zahteva da se pesme ekranizuju - rekao je pevač.

Posebno je istakao ulogu svoje supruge, koja je, kako kaže, bila jedan od glavnih pokretača cele ideje.

- Moram da kažem da je ovo bila njena inicijativa. Nisu mi dali prostora da razmišljam, celoj porodici se jako svidela pesma. Ova pesma je drugačija, lepršava je, tekst nije naporan. Videćemo šta će se desiti, ali za sada deluje dobro - iskreno je rekao Uroš.

Foto: PRYME

Pevač ističe da je vremenom naučio da ne gaji prevelika očekivanja, ali priznaje da je ovog puta u projekat uložio više nego ikada.

- Naučio sam da ne očekujem previše. Uvek dajem maksimum, a sada sam dao maksimum i po, pa pogotovo zato želim da uspe - zaključio je Živković.

Foto: PRYME

Nova pesma već privlači pažnju publike, a ostaje da se vidi da li će upravo ovaj iskorak iz zone komfora Urošu doneti jedan od najvećih hitova u karijeri, s obzirom na to da pesma već osvaja trending.

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