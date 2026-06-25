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Nekadašnji vaterpolista Danilo Dača Ikodinović svojevremeno je otvoreno govorio o teškoj saobraćajnoj nesreći koja mu se dogodila 2008. godine, a nakon toga, život mu se potpuno promenio.

Za udes je preuzeo potpunu odgovornost i priznao je da je pijan seo na motor, ali se prisetio i kako je izgledala njegova borba za život.

Pred prvenstvo u Malagi, Dača se susreo sa jezivom situacijom kada je gledao smrt u oči, a svu krivicu na sudu, svesno je preuzeo.

1/5 Vidi galeriju Danilo Ikodinović Foto: Dragana Udovičić

- Seo sam pijan na motor. Imao sam 1,70 promila alkohola u krvi. Hteo sam malo da se opustim, pred prvenstvo, Malaga je bila u pitanju. Ne znam kako bih živeo sa tim da sam, daleko bilo, nekog ubio. Sebi sam sve uradio. Preticao sam celu kolonu, kad sam pao sa motora takva kiša je krenula da pada... Na sudu sam rekao da je sve krivica moja. Nisam ni kočio, trag kočenja je bio minimalan. Policajac koji je vršio uviđaj mi je jednom prišao u nekom lokalu posle i rekao mi da je to bio on i da sam leteo 86 metara, to je, čoveče, fudbalski teren. Hitna pomoć je došla za 15 minuta. Doktori nisu znali kako sam ostao živ. Bio sam u nikad boljoj formi fizički, to me je spasilo . Istina je da su se doktori oko mene malo više potrudili, antibiotik je doveden hitno iz inostranstva - prisetio se bivši vaterpolista.

Posle nesreće, Dača se suočio sa surovom realnošću u bolnici. On je svojevremeno do detalje opisao trenutke buđenja na intenzivnoj nezi. Rebra su mu bila slomljena, imao je povrede vrata ali i svest o gubitku funkcionalnosti šake. Ono što mu je bilo dodatno traumatično jeste saznanje da su ostali pacijenti oko njega gubili bitke sa životom, a on uspeo da preživi.

1/5 Vidi galeriju Danilo Ikodinović Foto: Dragana Udovičić

- Bitne stvari su mi se sve dešavale na praznike. Nekad sam negodovao jer me bude u nedelju da idemo u crkvu, to mi je bio jedini slobodan dan, a sad je drugačije. Neke stvari se ne dešavaju tek tako. Kad sam se probudio posle udesa ruka mi je bila onako gore skroz...Odmah sam pitao da li je još neko stradao. To se obično ne dešava. Budim se u šok sobi. Dve garniture ljudi je umrlo, ja sam ostao. Bili su u kesi, kad umru, to tako ide, rajsferšlus ovoliki... Govorio sam sebi dok sam gledao to: "Majmune, šta si sebi dozvolio". A ne mogu ništa da kažem, samo gledam to... Oštećene su mi bile glasne žice, nisam mogao da pričam. Doktori su mi prvo spašavali život, pa ruku. Rebra su mi bila slomljena, sav sam u ožiljcima. Priklještio sam bio živce u vratu, nisam mogao da se pomeram. Odmah sam bio svestan da od šake nema ništa. To su mi odmah rekli da je to nemoguća misija. Krenuo sam posle toga gotovo od nule. Šta ja znam da radim u tom momentu sem da igram vaterpolo? Ništa - iskreno je priznao.

Razvod

Nakon stravične nesreće dogodio se i razvod braka sa pevačicom Natašom Bekvalac. Dača je naglasio da sama nesreća nije u velikoj meri uticala na krah ljubavi. Priseća se da mu je povratak u Beograd doneo olakšanje. Novi mir je potom pronašao u vezi sa Majom nakon što je tada otvorio kafanu.

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Kurir

- Dosta vremena je trebalo da se raščisti sve. Bio je razvod braka, nesreća nije uticala mnogo na razvod. To se već raspadalo sa Natašom... Desilo bi se svakako. Novi Sad nikad nije bio moja sredina, to nije moj grad. Tamo sam dolazio i odlazio, bio sam na toj relaciji... Težio sam da se vratim kući u Beograd. Bilo mi je teško zbog svega što je bilo u medijima. Osetio sam olakšanje posle razvoda, kao neki ranac da sam skinuo sa sebe, sa leđa. Sa Majom sam krenuo posle otvaranja kafane, uticala je mnogo na mene. Smirivala me je, ja sam se kidao oko svega sa biznisom. Unela mi je sigurnost. Upoznali smo se u kafani. I kad sam stao sa kafanom, ona mi je govorila: "Hej, rešićemo sve". Shvatam sve što ona preživljava, sportista je, sportski parovi uvek dobro funkcionišu - zaključio je Dača ranije za K1.

1/11 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram

Inače, odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Dača Ikodinović nedavno su se razveli nakon devet godina braka. Bivši vaterpolista je tada otkrio da su se razveli u miru i da nije bilo reči ni o kakvoj prevari, nego da im jednostavno u braku više nije bilo lepo.

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