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Samo mesec dana nakon što je pesmom „Bangaranga“ ispisala istoriju i postala najtraženije novo ime evropske pop scene, DARA stiže na Belgrade Music Week.

Bugarska superzvezda svoj prvi nastup pred publikom u Srbiji održaće upravo na najvećem regionalnom festivalu moderne muzike, u subotu, 27. juna, na Ušću.

Vest koja će oduševiti brojne fanove dolazi u trenutku kada Dara doživljava najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri. Nakon što je osvojila Evropu i postala jedno od najtraženijih novih muzičkih imena, Belgrade Music Week će biti domaćin njenog prvog nastupa u našoj zemlji.

Dara je više puta isticala da prati muzičku scenu regiona i da joj je publika sa ovih prostora posebno bliska, a sada će konačno imati priliku da tu energiju podeli i uživo. Publiku na Ušću očekuje spektakl koji je osvojio milione gledalaca širom sveta.

Poznata po eksplozivnoj energiji, futurističkoj produkciji i nastupima koji ostavljaju bez daha, DARA će na Ušće doneti šou o kojem poslednjih nedelja govori čitava Evropa. Sve to biće deo najveće produkcije u istoriji festivala, koju potpisuje SKYMUSIC, kompanija koja već godinama postavlja nove standarde koncertne produkcije u regionu.

Ovogodišnji Belgrade Music Week biće najambicioznije izdanje festivala do sada. Po prvi put na festival stižu i velika internacionalna imena - Dara, INNA i Gzuz kao i najveće regionalne zvezde među kojima su Rasta, Teodora, Devito, Nucci, Elena, 2Soma, Rimski, Corona i brojni drugi izvođači.

Posebnu dimenziju ovogodišnjem izdanju daje i nulti festivalski dan, rezervisan za čak tri sata koncertnog spektakla najpopularnijeg regionalnog dvojca Jale Brata i Bube Corellija. Publiku očekuju premijerna izvođenja novih pesama, specijalni gosti i brojna iznenađenja koja će Belgrade Music Week 26 učiniti najvećim i najuzbudljivijim izdanjem festivala do sada.

Ulaznice za festival Belgrade Music Week dostupne su isključivo putemeFinitysajta i eFinity aplikacije i na svim eFinity i MojKiosk prodajnim mestima.