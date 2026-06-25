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Ostao je još samo jedan dan do istorijskog muzičkog spektakla koji će 26. i 27. juna na Tašmajdanu okupiti najveće zvezde kultnog Južnog vetra. Posle višemesečnih priprema, brojnih proba i ogromnog interesovanja publike iz Srbije i regiona, sve je spremno za dva koncerta koja će bez sumnje ući u istoriju domaće narodne muzike.

Ovog vikenda u Beogradu duvaće Južni vetar – ali onaj muzički! I dok hiljade ljudi sa nestrpljenjem odbrojavaju sate do početka spektakla, vremenska prognoza donela je vest kojoj su se svi nadali. Publiku očekuju dva sunčana i topla dana, idealna za uživanje u najvećem okupljanju zvezda Južnog vetra posle skoro četiri decenije.

Gostujući na Kurir televiziji, jedan od organizatora festivala Goran Čomor potvrdio je da će vremenski uslovi biti idealni za održavanje koncerata.

- Jeste dobro vreme, mi smo to istraživali i proverili sa Hidrometeorološkim zavodom. Vreme će biti sjajno, to ti je završeno što kažu. Oba dana će biti sunčana, lepo, toplo - rekao je Čomor.

Organizatori apeluju na publiku da na Tašmajdan dođe na vreme, jer se kapije oba dana otvaraju već u 18 časova. Očekuje se veliki broj posetilaca, pa se savetuje da svi koji imaju ulaznice ranije stignu kako bi bez gužve ušli na stadion i zauzeli svoja mesta.

Publiku očekuje pravi muzički maraton. Program će oba dana trajati čak pet sati, a na sceni će se smenjivati više od 20 najvećih zvezda Južnog vetra, koje će izvesti više od 100 bezvremenskih hitova. Biće to jedinstvena prilika da publika na jednom mestu čuje pesme koje su obeležile generacije i ispisale istoriju domaće narodne muzike.

1/6 Vidi galeriju Južni vetar Foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Interesovanje za festival prevazišlo je sva očekivanja. Ulaznica za subotu, 27. jun, odavno više nema, jer je koncert rasprodat u rekordnom roku. U prodaji su ostale poslednje ulaznice za petak, 26. jun, pa organizatori pozivaju sve koji žele da budu deo istorijskog događaja da svoje karte obezbede što pre.

Sve je spremno. Bina, orkestar, zvezde, publika i – kako prognoza kaže – sunce.

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