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Dragomir Despić Desingerica svojim pojavljivanjem svaki put izaziva pažnju javnosti, a zahvaljujući javnom poslu, zaradio je ozbiljan novac. Međutim, ono što je interesantno jeste da reper i dalje živi u stanu na periferiji Beograda.

Naime, Desingerica se često hvali skupocenim automobilima, ali dom u kom živi je znanto skromniji.

1/8 Vidi galeriju Desingerica Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako smo već pisali, u ovom delu Beograda, cene kdvarata se kreću od 800 do 1.500 evra, što znači da je treper i štedljiv.

Despić je doneo odluku da kupi stan i skući se u naselju koji se nalazi na periferiji prestonice. Svoj porodični život započeo je u zgradi koja broji četiri sprata, a naselje je u izgradnji.

Ekipa "Paparaco lova" posetila je njegov kraj, a ovo su kadrovi porodičnog doma poznatog repera:

1/5 Vidi galeriju Ovde živi Desingerica Foto: Printscreen Pink

Ispred zgrade parkiran je njegov Ferari, koji prema pisanju medija, vredi oko 150.000 evra.

Vozni park od 2 miliona evra

Reper nikada nije krio da su mu pasija besni automobili, a u svojoj kolekciji ima ih nekoliko. Glavno pitanje je da li je u pitanju vlasništvo ili iznajmljivanje.

Kao tvrde njegove kolege, bolje bi bilo da je Desingerica kupio stan na nekoj atraktivnoj lokaciji, nego što troši pare vozeći tuđe automobile.

Za samo nešto više od godinu dana, Desingerica je promenio preko 10 automobila, a njihova vrednost je skoro dva miliona evra.

1/7 Vidi galeriju Desingerica i besni automobili Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages

- On leči komplekse iz mladosti. I dalje je u nekom gasu da se k*rči sa novim kolima, a nijedan auto nije njegov. Ko bi pametan davao pare za tolike automobile, pa gde bi ih u krajnjem slučaju i parkirao. On živi na periferiji grada, i bolje bi mu bilo da je kupio neki stan, nego što renta automobile – pričao je nedavno jedan njegov dobro upućeni kolega iz posla, prenosi Scandal!.

Nije poznato da li Desingerica u vlasništvu ima sve automobile koje je vozio, ali i da ih ima, pitamo se gde ih parikira, pošto ih ima preko deset.

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