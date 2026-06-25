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Kristijan Golubović podelio je vest da je njegova sestra Kristina završila u bolnici. On se obratio svojim pratiocima na društvenim mrežama i otrkio kako se oseća zbog nemile situacije.

Uz zajedničku fotografiju, napisao je tople reči i time pokazao koliko je zabrinut za sestru.

- Moja jedina sestra Kristina, od juče je u bolnici. Koliko mi nemamo sreće? - napisao je Golubović.

Nedavno završio u policiji

Kristina Spalević, voditeljka, rijaliti učesnica i bivša partnerka Kristijana Golubovića, nedavno je gostovala u emisiji"Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović na Kurir televiziji, gde je otvoreno govorila o višegodišnjem sajber nasilju, pretnjama, uvredama i borbi da zaštiti sebe i svoju porodicu.

Kristina Spalević je istakla da se sa govorom mržnje suočava već šest godina, ali da je, kako tvrdi, nakon raskida sa Kristijanom Golubovićem situacija postala još ozbiljnija.

Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

- Poslednja tri meseca, otkad smo se razišli, mnogo sam aktivnija na društvenim mrežama. Danas više govorim zbog drugih žena nego zbog sebe, jer sam ja šest godina ćutala i trpela. Trenutno je najveći izvor internet nasilja prema meni upravo moj bivši partner, kroz svoje lajvove na TikToku i drugim mrežama. Ljudi komentarišu moje majčinstvo, izgled i privatni život, stvari koje niko sebi ne bi smeo da dozvoli - rekla je Spalević.

Kristina je odgovorila da veruje da će uslediti novi napadi, ali da više ne namerava da ćuti.

- Prijavila sam ga već treći put zbog uznemiravanja. Dobio je zabranu prilaska na 48 sati, a videćemo da li će biti produžena. Kada je pozvan u policiju, objavio je video u kojem je pretio da će objaviti naše intimne snimke. To su ozbiljne stvari i zbog toga sam pokrenula nove prijave i tužbe. Nemam nameru da se spuštam na taj nivo, već da sve rešavam institucionalno - rekla je.

Kristijan o sukobu sa bivšom

U razgovoru za Kurir izneo je niz teških optužbi na račun svoje bivše partnerke Kristine Spalević , ističući da će završnu reč dati nadležni organi.

- Rekla je da sam joj pretio i zbog toga sam u dva navrata dobio zabranu prilaska. Međutim, u oba slučaja ona je sama prekršila te mere, jer se viđala sa mnom, kako zbog lične koristi, tako i zbog seksualnih i finansijskih interesa. Kada bismo se posvađali, prijavljivala bi me policiji, iako smo prethodno bili u kontaktu. Tako sam dobio kaznu od 150.000 dinara, novac koji sam, kako smatram, odvojio od naše dece. O tome nikada ne govori, jer ne želi da ljudi promene mišljenje o njoj -rekao je Kristijan pa nastavio:

Kristijan Golubović Foto: Kurir Televizija, Pritnscreen/Instagram

- Pre samo dvadesetak dana pravili smo decu, planirali zajedničku budućnost i krštenje, a onda je preko noći promenila priču. Između ostalog, optužila me je da sam ubio čoveka, da sam ubio psa, kao i za još niz ozbiljnih stvari. Čekam sudski postupak kako bih sve to demantovao i tražiću poligrafsko ispitivanje u vezi sa tim prijavama. Neka se na sudu utvrdi šta je istina. Godinama trpim uvrede na račun svojih roditelja. Takođe, smatram da deca ne žive u adekvatnim uslovima. Kada dođu kod mene, često negoduju kada treba da se vrate. To je nešto o čemu sam spreman da govorim pred nadležnim institucijama - rekao je Kristijan nedavno.

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21.06.2026. STARS SPECIJAL S02 EP 37 Izvor: Kurir TV