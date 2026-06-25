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Kristijan Golubović podelio je vest da je njegova sestra Kristina završila u bolnici. On se obratio svojim pratiocima na društvenim mrežama i otrkio kako se oseća zbog nemile situacije.

Uz zajedničku fotografiju, napisao je tople reči i time pokazao koliko je zabrinut za sestru.

- Moja jedina sestra Kristina, od juče je u bolnici. Koliko mi nemamo sreće? - napisao je Golubović.

Nedavno završio u policiji

Kristina Spalević, voditeljka, rijaliti učesnica i bivša partnerka Kristijana Golubovića, nedavno je gostovala u emisiji"Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović na Kurir televiziji, gde je otvoreno govorila o višegodišnjem sajber nasilju, pretnjama, uvredama i borbi da zaštiti sebe i svoju porodicu.

Kristina Spalević je istakla da se sa govorom mržnje suočava već šest godina, ali da je, kako tvrdi, nakon raskida sa Kristijanom Golubovićem situacija postala još ozbiljnija.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

- Poslednja tri meseca, otkad smo se razišli, mnogo sam aktivnija na društvenim mrežama. Danas više govorim zbog drugih žena nego zbog sebe, jer sam ja šest godina ćutala i trpela. Trenutno je najveći izvor internet nasilja prema meni upravo moj bivši partner, kroz svoje lajvove na TikToku i drugim mrežama. Ljudi komentarišu moje majčinstvo, izgled i privatni život, stvari koje niko sebi ne bi smeo da dozvoli - rekla je Spalević.

Kristina je odgovorila da veruje da će uslediti novi napadi, ali da više ne namerava da ćuti.

- Prijavila sam ga već treći put zbog uznemiravanja. Dobio je zabranu prilaska na 48 sati, a videćemo da li će biti produžena. Kada je pozvan u policiju, objavio je video u kojem je pretio da će objaviti naše intimne snimke. To su ozbiljne stvari i zbog toga sam pokrenula nove prijave i tužbe. Nemam nameru da se spuštam na taj nivo, već da sve rešavam institucionalno - rekla je.

Kristijan o sukobu sa bivšom

U razgovoru za Kurir izneo je niz teških optužbi na račun svoje bivše partnerke Kristine Spalević , ističući da će završnu reč dati nadležni organi.

- Rekla je da sam joj pretio i zbog toga sam u dva navrata dobio zabranu prilaska. Međutim, u oba slučaja ona je sama prekršila te mere, jer se viđala sa mnom, kako zbog lične koristi, tako i zbog seksualnih i finansijskih interesa. Kada bismo se posvađali, prijavljivala bi me policiji, iako smo prethodno bili u kontaktu. Tako sam dobio kaznu od 150.000 dinara, novac koji sam, kako smatram, odvojio od naše dece. O tome nikada ne govori, jer ne želi da ljudi promene mišljenje o njoj -rekao je Kristijan pa nastavio:

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Kurir Televizija, Pritnscreen/Instagram

- Pre samo dvadesetak dana pravili smo decu, planirali zajedničku budućnost i krštenje, a onda je preko noći promenila priču. Između ostalog, optužila me je da sam ubio čoveka, da sam ubio psa, kao i za još niz ozbiljnih stvari. Čekam sudski postupak kako bih sve to demantovao i tražiću poligrafsko ispitivanje u vezi sa tim prijavama. Neka se na sudu utvrdi šta je istina. Godinama trpim uvrede na račun svojih roditelja. Takođe, smatram da deca ne žive u adekvatnim uslovima. Kada dođu kod mene, često negoduju kada treba da se vrate. To je nešto o čemu sam spreman da govorim pred nadležnim institucijama - rekao je Kristijan nedavno.

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