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Dok mnoge kolege biraju samo jednu profesiju, Belma Sakić uspešno gradi karijeru na nekoliko polja.

Pevačica, tekstopisac i spisateljica upravo je predstavila svoj drugi roman „Voz za Moskvu“, čime je još jednom pokazala da je jedna od retkih javnih ličnosti koja podjednako uspešno osvaja i književnu i muzičku scenu.

Nakon zapaženog prvenca „Ime mi je osveta“, Belma čitaocima donosi novu emotivnu priču o ljubavi, porodičnim tajnama i sudbinskim odlukama koje menjaju živote.

-Najveći izazov bio je ostati verna likovima koje su čitaoci već upoznali, a istovremeno uvesti nove likove i izbalansirati njihove odnose. Nisam želela samo nastaviti priču, nego pokazati kako vreme, istina, ljubav, porodica i iskušenja menjaju čoveka - kaže Belma.

Belma Sakić Foto: Sanjin Rahmanović

Međutim, knjige su samo deo njenog stvaralaštva. Belma godinama piše pesme, kako za sebe, tako i za druge izvođače, a publika je posebno zavolela zbog emocije koju prenosi kroz svaku reč. Obožavaoci pokojne Done Ares često ističu da ih upravo Belma podseća na iskrenost i snagu koju je Dona nosila na sceni.

Da je interesovanje za njen rad ogromno potvrđuju i nastupi na kojima se sve češće traži mesto više.

Kao kruna svega, Belma najavljuje i prvi album koji će u potpunosti potpisati kao autor, što je danas prava retkost na estradi.

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21.06.2026. STARS SPECIJAL S02 EP 37 Izvor: Kurir TV