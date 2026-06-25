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Od Sarajeva, preko Sofije i Bukurešta, do BEOGRADA - Belgrade Music Week od 25. Do 28. juna okuplja najveće zvezde regiona i Evrope

Najveće regionalno muzičko okupljanje ove godine počinje spektakularnim nultim danom, rezervisanim za tročasovni koncertni spektakl najpopularnijeg balkanskog dvojca, sarajevskih vladara scene Jale Brata i Bube Corellija. Nakon rekordne GOAT TOUR turneje i rasprodatih arena širom regiona, upravo će Beograd biti domaćin njihovog ekskluzivnog nastupa kojim će zvanično otvoriti najveći muzički vikend na Balkanu.

Nakon toga slede još tri festivalska dana tokom kojih će se na impresivnoj bini na Ušću smenjivati najveća imena domaće, regionalne i evropske scene. Publiku očekuju nastupi bugarske evrovizijske pobednice Dare, rumunske pop senzacije INNE, nemačkog repera Gzuza, kao i najvećih regionalnih zvezda među kojima su Rasta, Cunami, Sajfer, Elena, Teodora, Devito, Gazda Paja, 2Soma i brojni drugi izvođači.

Tokom naredna četiri dana Beograd će živeti u ritmu Belgrade Music Week. Publika iz celog regiona, ali i brojnih evropskih gradova, stiže na Ušće kako bi bila deo događaja koji iz godine u godinu potvrđuje status najvećeg muzičkog festivala na Balkanu i jednog od najznačajnijih muzičkih spektakala u ovom delu Evrope.

Ovogodišnje izdanje Belgrade Music Week biće najveće i najambicioznije do sada, a produkcija koju potpisuje SKYMUSIC još jednom pomera granice i potvrđuje zašto je upravo ovaj festival postao sinonim za spektakl. Svake godine nadmašuje prethodnu, donoseći publici iskustvo koje se dugo pamti i zbog kojeg hiljade ljudi iz cele regije upravo Beograd biraju kao svoju destinaciju poslednjeg vikenda u junu.

Sve je spremno za četiri dana vrhunske muzike, najvećih zvezda, nezaboravne atmosfere i spektakla koji će još jednom potvrditi da se ovog vikenda najvažnija muzička priča regiona piše upravo na Ušću.

Ulaznice za festival Belgrade Music Week dostupne su isključivo putemeFinitysajta i eFinity aplikacije i na svim eFinity i MojKiosk prodajnim mestima.