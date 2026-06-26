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Nikola Peković iskoristio je letnje dane za predah od poslovnih obaveza, pa je zajedno sa suprugom čiji identitet čuva od javnosti otputovao u Tursku na odmor.

Široko

Par je izabrao jednu od popularnih turskih primorskih destinacija, gde uživa u suncu, moru i zajedničkom vremenu daleko od očiju javnosti. Poznat po tome što privatni život drži podalje od medija, Peković retko deli detalje iz svakodnevice, pa je i ovo putovanje proteklo bez velike pompe. Ipak, bili su primećeni na letu.

- Primetio sam Pekovića na čekiranju. Delovao je skroz opušten i rasterećen- rekao nam je sagovornik koji nam je dojavio informaciju da je nekadašnji košarkaš i bivši reprezentativac Crne Gore viđen na letu za Tursku.

Detalji

Upravo ova destinacija već godinama važi za jednu od omiljenih turista sa Balkana, zahvaljujući luksuznim hotelima, prelepim plažama i bogatoj turističkoj ponudi, zbog čega nije iznenađenje što su je za svoj letnji odmor odabrali i Peković i njegova supruga.

Foto: Saša Pavlić Koki

Nakon perioda ispunjenog brojnim obavezama, bračni par će naredne dane provesti odmarajući se na obali mora, uživajući u zasluženom odmoru i punjenju baterija za predstojeće izazove.

Kako smo već pisali otkako se razvodi od bivše supruge Vioelete Peković, sportista izbegava da letuje u Crnoj Gori.