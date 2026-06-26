OVi PEVAČI SU IZABRALI ŽIVOT U INOSTRANSTVU: Često dolaze u Srbiju, veze sa rodnom zemljom nisu prekinuli
Iako su godinama unazad svoj dom pronašli van granica Srbije, brojne domaće muzičke zvezde nisu prekinule veze sa rodnom zemljom. Naprotiv, poslovne obaveze, nastupi, porodični razlozi i publika kojoj duguju najveće uspehe često ih vraćaju u Srbiju, pa su na relaciji između dve adrese gotovo tokom cele godine.
Rodnu grudu nikad nije zaboravila
Među njima je Dragana Mirković, koja već decenijama živi u Austriji. Iako je život organizovala u Beču, muzička diva je i dalje veoma prisutna na domaćoj estradnoj sceni. Zbog nastupa, televizijskih gostovanja i brojnih poslovnih obaveza redovno dolazi u Srbiju, gde je publika dočekuje sa istim oduševljenjem kao i na početku karijere.
Karijera ne trpi
Život piše romane
Slična je priča i sa Majom Berović, koja godinama živi u Gracu. Iako je privatni život vezala za Austriju, pevačica gotovo svakodnevno putuje zbog poslovnih obaveza, a Srbija je jedna od destinacija na kojoj najčešće boravi. Njena karijera i dalje je usko povezana sa domaćim tržištem, pa je publika često ima priliku da vidi na koncertima i medijskim događajima.
Voli svoju zemlju
Pevačica Anica Milenković već dugo živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je izgradila porodični život. Ipak, nostalgija za rodnim krajem i ljubav prema muzici često je vraćaju u Srbiju. Prošle godine, kada je posetila Srbiju, posle 16 godina s epojavila u medijima, a sada je doputovala kako bi učestvovala na muzičkom događaju "Južni vetar festival", koji će biti održan 26. juna i 27. juna na stadionu "Tašmajdan", što je izazvalo veliko interesovanje publike.
Ni Šeki Turković nije zaboravio zemlju u kojoj je stekao popularnost. Iako već duže vreme živi i radi u Americi, pevač redovno dolazi u Srbiju zbog nastupa, druženja sa prijateljima i susreta sa publikom koja prati njegov rad već decenijama.
Odan domovini i otadžbini
I pevač Dejan Matić je za svoj stalni boravak odabrao Austriju. On sa suprugom i dva sina živi u Beču, ali mu nije teško da redovno dolazi u Srbiju.
Njihove priče pokazuju da promena adrese ne znači i prekid veza sa domovinom. Bez obzira na to gde žive, ove zvezde ostale su verne publici u Srbiji, kojoj se uvek rado vraćaju, bilo zbog posla, porodice ili uspomena koje ih vezuju za početke karijere.