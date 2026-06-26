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Iako su godinama unazad svoj dom pronašli van granica Srbije, brojne domaće muzičke zvezde nisu prekinule veze sa rodnom zemljom. Naprotiv, poslovne obaveze, nastupi, porodični razlozi i publika kojoj duguju najveće uspehe često ih vraćaju u Srbiju, pa su na relaciji između dve adrese gotovo tokom cele godine.

Rodnu grudu nikad nije zaboravila

Dragana Mirković uživa u životu Foto: Petar Aleksić, Nataša Milinković, Privatna arhiva

Među njima je Dragana Mirković, koja već decenijama živi u Austriji. Iako je život organizovala u Beču, muzička diva je i dalje veoma prisutna na domaćoj estradnoj sceni. Zbog nastupa, televizijskih gostovanja i brojnih poslovnih obaveza redovno dolazi u Srbiju, gde je publika dočekuje sa istim oduševljenjem kao i na početku karijere.

Karijera ne trpi 

Maja Berović život na točkovima Foto: Kurir, Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen

 Život piše romane

Slična je priča i sa Majom Berović, koja godinama živi u Gracu. Iako je privatni život vezala za Austriju, pevačica gotovo svakodnevno putuje zbog poslovnih obaveza, a Srbija je jedna od destinacija na kojoj najčešće boravi. Njena karijera i dalje je usko povezana sa domaćim tržištem, pa je publika često ima priliku da vidi na koncertima i medijskim događajima.

Voli svoju zemlju

Anica Milenković putuje po 23 sata samo da dođe u Srbiju Foto: Kurir/Printscreen, Pravo lice estrade, Zorana Jevtić, Promo

Pevačica Anica Milenković već dugo živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je izgradila porodični život. Ipak, nostalgija za rodnim krajem i ljubav prema muzici često je vraćaju u Srbiju. Prošle godine, kada je posetila Srbiju, posle 16 godina s epojavila u medijima, a sada je doputovala kako bi učestvovala na muzičkom događaju "Južni vetar festival", koji će biti održan 26. juna i 27. juna na stadionu "Tašmajdan", što je izazvalo veliko interesovanje publike.

Ni Šeki Turković nije zaboravio zemlju u kojoj je stekao popularnost. Iako već duže vreme živi i radi u Americi, pevač redovno dolazi u Srbiju zbog nastupa, druženja sa prijateljima i susreta sa publikom koja prati njegov rad već decenijama.

Odan domovini i otadžbini

Šeki Turković često u Srbiji Foto: Petar Aleksić, Yotube, Printscreen YouTube, Privatna Arhiva

I pevač Dejan Matić je za svoj stalni boravak odabrao Austriju. On sa suprugom i dva sina živi u Beču, ali mu nije teško da redovno dolazi u Srbiju.

Dejan Matić na Roštiljjadi
Dejan Matić na Roštiljjadi Foto: Marko Cvetković

Njihove priče pokazuju da promena adrese ne znači i prekid veza sa domovinom. Bez obzira na to gde žive, ove zvezde ostale su verne publici u Srbiji, kojoj se uvek rado vraćaju, bilo zbog posla, porodice ili uspomena koje ih vezuju za početke karijere.

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