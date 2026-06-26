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Tokom devedesetih, Doris Bizetić, inače ćerka Borisa Bizetića, je bila izuzetno popularna, a potom je 2011. otkrila dijagnozu multipla skleroze, zbog čega se povukla iz javnosti.

Ona je svojevremno otkrila da je vodila bitku sa teškom bolešću, a agonija je počela nakon porođaja.

Foto: Printscreen

Probudila se skoro slepa

Sve je počelo nakon rođenja njene ćerke Anabele, još 2010. godine. Tada je je počela da se oseća slabo. Doris je otvoreno govorila o tom periodu i opisala šta joj se tačno dešavalo.

- Ponekad mi se tresu ruke, cimne mi se koleno, ali sam to krila… Sada hoću da probudim svest kod ljudi da se i sa multipla sklerozom može živeti i misliti pozitivno - rekla je ona pre nekoliko godina za domaće medije.

Potom, muzičarka se prisetila porođaja i situacije koja je usledila nakon toga.

1/9 Vidi galeriju Doris Bizetić Foto: Pritnscreen, Printscreen Instagram

- Od kako sam se porodila, osećala sam da sam fizički mnogo slabija. Pripisivala sam to porođaju, dok se na leto 2011. godine jednog jutra nisam probudila skoro slepa… Otišla sam odmah kod lekara. Konstatovano je da sam izgubila skoro 80 odsto vida na jednom oku. Tako je počelo - pričala je ona.

Sumnjalo se na ovu bolest

Lekari dugo nisu bili sigurni šta se dešava sa Doris, budući da mnoge bolesti imaju slične simptome multipla sklerozi.

- Dve godine sam išla na kontrole, preglede. Sumnjalo se na viruse, lajmsku bolest. Ni magnetne rezonance nisu davale dijagnozu. Bilo mi je strašno. Bolesna sam, ali ne znam od čega. Nisam znala šta da mislim. I kada su mi konačno 2013. godine iz kičme izvadili tečnost koja je sa sigurnošću pokazala da je reč o multipla sklerozi, samo na sekund sam osetila olakšanje. Dobro je, znam šta mi je - rekla je svojevremeno.

"Najponosnija sam što mogu da hodam"

Doris je tako i otrkila na šta je najviše bila ponosna tokom njene borbe sa bolešću koja nije nimalo naivna.

Foto: Printskrin

- Najponosnija sam na to što još hodam. Ljudi sa ovom bolešću najčešće završe u invalidskim kolicima. Ja još hodam! Imam jake bolove u kičmi, jaka svetlost mi smeta, ne podnosim buku, osetljiva sam na dodire. Ali ćerki ništa ne uskraćujem. Trudim se da jednog dana kada se bude prisećala detinjstva ne mora da kaže kako je mama stalno bila loše. Želim da kaže kako je imala veselo detinjstvo crtajući i igrajući se sa mamom - istakla je Doris svojevremeno.

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