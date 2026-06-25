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Pevačica Sandra Afrika je na javnoj sceni gotovo celu deceniju, a od početka karijere, pa do danas, njen fizički izgled je skoro nepromenjen.

Numerom "Afrika" se prvi put predstavila publici zvanično još 2007. kada su svi primetili njen zanosan izgled, zahvaljujući svom tada objavljenom spotu.

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Foto: Printscreen

Sandra se pre muzičke karijere bavila plesom, pa je tako nastupala kao plesačica u raznim spotovima izvođača narodne muzike pre nego što se i ona pridružila muzičkoj sceni.

Ima udvarače, ali ne i dečka

Iako pevačica ima mnogo udvarača, nedavno je otkrila da dečka trenutno nema.

- Nemam dečka. Ima već dve, tri godine. Nije mi se desilo ništa iskreno. Mislim da bih sve uradila zbog ljubavi - rekla je tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou".

Tom prilikom, osvrnula se i na bakšiš.

Sandra Afrika Foto: Kurir

- Čast izuzecima, ali ima štekara... Bila je situacija gde moraju da pitaju mamu i tatu koliko para mogu da potroše - rekla je ona.

O najvećem bakšišu

Pevačica je u pomenutoj emisiji prokomentarisala i svoje početke, ali i najveći bakšiš koji je dobila.

- Najveći bakšiš pamtim, u Crnoj Gori pre 15 godina i tada je to bilo dosta novca, posebno meni na tom početku. Nije bilo ništa privatno, ja sam pevala i radila i to je to - zaključila je ona nedavno.

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Sandra Afrika Izvor: Kurir