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Luka Dončić, kako se već zna, svoju zaradu od uspešne sportske karijere pametno je ulagao, pa se njegova imovinska vrednost u Sloveniji procenjuje na osam miliona evra.

U rodnoj Ljubljani ima stan u kom je odrastao i vile na impozantnim lokacijama, od kojih jedna košta 1,84 miliona evra, ima 341 kvadrat i nalazi se na parceli od 1.408 metara kvadratnih. Druga nekretnina, koja je na periferiji grada, procenjuje se na 1,9 miliona evra.

Mirno okruženje

Ekipa Kurira nedavno je boravila u Ljubljani. U razgovoru sa stanovnicima ovog grada saznali smo da košarkaš ne boravi u vilama kad je u Sloveniji, već da je mir pronašao u stanu u centru grada.

- Luka živi u centru grada, u zgradi koja je na dve ulice od glavnih ulica u Ljubljani. To je mirno okruženje s lokalcima. Iako ima sve one nekretnine van grada, odlučio je da se skući u centru Ljubljane i tu je već neko vreme - rekao nam je jedan meštanin Ljubljane koji izuzetno poštuje Dončićevu karijeru.

1/8 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: Marko Karović, Ilija Ilić, Marko Karovic

Kulturan i ljubazan

I jedan taksista nam je potvrdio ovu priču.

- Luka je u centru, viđao sam da se pisalo da živi van grada u onim vilama, ali on je to kupio samo kako bi pametno uložio novac koji je pošteno zaradio. Dečko je vrlo skroman i njemu ne trebaju kuće od 300 i 400 kvadrata da bi bio srećan. Imam prijatelje koji žive odmah do njegove zgrade i oni ga retko sreću, a kako kažu, kad imaju sreće da ga sretnu, on je uvek kulturan i ljubazan i pozitivno odreaguje na sve pozdrave koje mu upute njegovi sugrađani i poštovaoci njegovog lika i dela - rekao nam je taksista.

Upitali smo ga i da li zna kakvo je stanje u Dončićevom emotivnom životu, s obzirom na to da je bilo raznih priča o raskidu s verenicom i vezi s pevačicomAnđelom Ignjatović Breskvicom. On baš nije bio raspoložen za razgovor na tu temu.

- Ma ne. Mislim da je to više bila priča nego što je nečega bilo - rekao nam je taksista.

1/7 Vidi galeriju Breskvica Foto: M.M./ATAImages

Interesantno je i to da je upravo Breskvica imala nastup u Ljubljani i da je Luka tada bio u gradu, ali u klubu u kojem je pevala nije se pojavio.

Razgovarajući sa stanovnicima Ljubljane, uverili smo se da prate svaki njegov korak, a da imaju samo reči hvale za NBA zvezdu.

Raskid veridbe i otkazano venčanje

Podsetimo, Luka Dončić, koji je pre nekoliko dana posetio Beograd, i slovenačka manekenka Anamarija Goltes raskinuli su veridbu. Prema informacijama iz više izvora bliskih paru, do raskida je došlo neposredno pred venčanje, zakazano za jul 2026. godine.

- Luka i Anamarija više nisu zajedno. Svadba je trebalo da bude u julu, ali od toga nema ništa. Njihovo okruženje je iznenađeno s obzirom na to da su pre samo tri i po meseca dobili drugo dete - naveo je tada izvor.

Par ima dve ćerke, Gabrijelu, rođenu 2023. godine, i Oliviju, koja je na svet došla krajem 2025. godine. Njihova ljubavna priča počela je još u detinjstvu, kad su imali 12 godina, a njihove porodice su se upoznale na letovanju na ostrvu Krk u Hrvatskoj. Iako se spekulisalo o kratkom raskidu 2018. godine, pre NBA drafta na kojem je Dončić izabran, par je brzo obnovio vezu.

1/7 Vidi galeriju Anamarija Goltes Foto: Printscreen / Instagram / anamariagoltes

Anamarija Goltes se bavila plesom i radila kao fitnes instruktorka, a najpoznatija je po karijeri modela. Diplomirala je ekonomiju u Ljubljani i pojavljivala se na naslovnicama brojnih modnih časopisa.

I svetski mediji brujali o Dončiću i Breskvici

Nakon ove vesti počelo je da se šuška da je mogući razlog prekida veridbe srpska pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, o čemu su pisali i svetski mediji, budući da joj je Luka lajkovao objave na društvenim mrežama. Međutim, to je brzo palo u vodu jer je pevačica već uplovila u vezu s muškarcem koji zasad nije poznat javnosti.