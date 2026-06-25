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Kristijan Golubović podelio je vest da je njegova sestra završila u bolnici. On je o ovome obavestio svoje pratioce na Instagramu, istakavši da ne može da shvati kakva ga je nesreća zadesila. Sada oglasio i objasnio detalje, otrkio šta se dešava i kako mu je sestra.

On je otkrio da je sestra Kristina dobila tromb, ali i da je imala teške aritmije.

- Sestra je dobila tromb, koji je došao do pluća, valjda ima vodu u plućima, svašta nešto. Izazvao je teške aritmije. Hvala Bogu da nije udario u mozak ili u srce, nego je tako izazvao samo loše vibracije kod nje. Nadam se da će biti dobro. Ona je jedino što mi je ostalo u životu od porodice, da ne računam moju decu. Teško mi je palo, i sva ova moja situacija sa mojom porodicom, zajedno sa Kristinom, sav ovaj cirkus, malo sam baš polomljen - rekao je Kristijan na ivici suza za Pink.rs.

Oglasio se na mrežama

Uz zajedničku fotografiju, Golubović je napisao sledeće reči, otkrivši da ga je ganuo sestrin odlazak u bolnicu.

- Moja jedina sestra Kristina, od juče je u bolnici. Koliko mi nemamo sreće? - pisalo je u opisu slike.

Nedavno završio u policiji

Kristina Spalević, voditeljka, rijaliti učesnica i bivša partnerka Kristijana Golubovića, nedavno je gostovala u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović na Kurir televiziji, gde je otvoreno govorila o višegodišnjem sajber nasilju, pretnjama, uvredama i borbi da zaštiti sebe i svoju porodicu.

Kristina Spalević je istakla da se sa govorom mržnje suočava već šest godina, ali da je, kako tvrdi, nakon raskida sa Kristijanom Golubovićem situacija postala još ozbiljnija.

- Poslednja tri meseca, otkad smo se razišli, mnogo sam aktivnija na društvenim mrežama. Danas više govorim zbog drugih žena nego zbog sebe, jer sam ja šest godina ćutala i trpela. Trenutno je najveći izvor internet nasilja prema meni upravo moj bivši partner, kroz svoje lajvove na TikToku i drugim mrežama. Ljudi komentarišu moje majčinstvo, izgled i privatni život, stvari koje niko sebi ne bi smeo da dozvoli - rekla je Spalević.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

Kristina je odgovorila da veruje da će uslediti novi napadi, ali da više ne namerava da ćuti.

- Prijavila sam ga već treći put zbog uznemiravanja. Dobio je zabranu prilaska na 48 sati, a videćemo da li će biti produžena. Kada je pozvan u policiju, objavio je video u kojem je pretio da će objaviti naše intimne snimke. To su ozbiljne stvari i zbog toga sam pokrenula nove prijave i tužbe. Nemam nameru da se spuštam na taj nivo, već da sve rešavam institucionalno - rekla je.

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