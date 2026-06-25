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Voditeljka "Magazina In" Sanja Marinković stala je pred kamere emisije "Premijera" i otkrila oko čega se nedavno konsultovala sa veštačkom inteligencijom.



- Pred emisiju "Magazin In" kada sam se spremala šta da obučem, onda sam se šalila sa mojom ekipom da pitamo Chatgpt kakvu bih frizuru mogla da nosim uz ovo. Onda smo ukucali, pitali Chatgpt i on nam je predložio ovu frizuru, Maja je iskopirala i to je to. Nama se ta ideja dopala. Ja ga nekad koristim kad treba da pišem neke poslovne mejlove na engleskom, pa da mi to sroči, a ovako slabo tim baratam - rekla je Sanja.

Ona je pred kamerama upitala veštačku inteligenciju da li zna kada će se ponovo udati.

- Niko ne može da kaže, osim nje same, više puta je rekla da veruje u brak i da planira budućnost, ali nije navela da li je verena. Dakle, odgovor je: Verovatno želi, ali nema informacija kada će se to dogoditi. Eto ni Chatgpt ne zna - pričitala je voditeljka odgovor veštačke inteligencije, a potom otkrila šta se zaita dešava kod nje na ljubavnom planu:

1/6 Vidi galeriju Sanja Marinković Foto: Printscreen Instagram, Pritnscren/Instagram

- Ja se stalno šalim na tu temu, ja se bavim 25 godina muško-ženskim odnosima, ne bi bilo fer da i ja ne pričam o sebi, sve što se šalim, možda je pomalo istina, samo čekam da se pojavi taj neki moj - rekla je voditeljka.

Ona je istakla da pravi muškarac za nju ne treba da ima ništa posebno, sem zajedničkih interesovanja i vrednosti.

- Ne mora da ima ništa, samo da budemo na sličnom vrednosnom, saznajnom nivou, da se prepoznajemo u nekim stvarima, da smo iz sličnog dvorišta i sve će biti lagano - iskrena je bila Sanja.

Podsetimo, Sanja ima brak iza sebe u kojem je dobila sina.

Kurir/Pink.rs