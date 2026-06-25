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Iz ljubavi sa bivšom verenicom, Marinom Gagić, pevač Darko Lazić je dobio sina Alekseja, a juče je bio veliki dan za roditelje.

Naime, Aleksej je napunio sedam godina, a proslava je organizovana juče u krugu najbližih ljudi. Roditelji su se potrudili da sve prođe onako kako su zamislili, a slavljenik je pozvao svoje drugove i drugarice i sa njima proveo ovaj poseban dan.

Foto: Prtintscreen

Po završetku slavlja, ponosna majka Marina objavila je trenutke čiste sreće sa pratiocima na Instagramu. Ona je podelila deo atmosfere koji se osećao kroz postavljene fotografije, a svima koji su ulepšali rođendan njenom detetu, uputila je zahvalnost.

- Juče smo proslavili Alekseju nezaboravan 7. rođendan! Hvala svima koji su juče bili uz nas i učinili njegov dan još lepšim - napisala je ponosna mama.

1/3 Vidi galeriju Marina Gagić, bivša Darka Lazića, sa sinom na letovanju Foto: Printscreen

Za ovu priliku, Marina je privukla pažnju i svojim izgledom, a odabrala je haljinu na crne tufne koje su bile raspoređene po celoj tkanini, dok je kragna haljine krojena kao mašna, koju je Gagićka uredno uvezala oko vrata.

Marina o odnosu sa Lazićem

Podsetimo, Marina je imala samo 19 godina kada je počela ljubavnu priču sa Lazićem. Posle kraha, o njihovom odnosu se naveliko pričalo i pisalo, a jednom prilikom je za domaće medije dala svoj komentar o tome.

Ovako su oni nekada izgledali zajedno:

1/11 Vidi galeriju Marina Gagić i Darko Lazić kad su bili u ljubavi Foto: Printscreen/Instagram

- Neka naš odnos ostane baš kakav jeste sada. Za sada smo u normalnim i dobrim odnosima i tako će ostati sve dok su obe strane za tu opciju. Samo treba da se zadrži ovakav odnos. Ne da se preteruje, nisam za tu opciju, ali da komunikacija bude korektna zbog deteta. Ništa više od toga. Sada viđa dete redovno i sve je najnormalnije - zaključila je Marina svojevremeno.

Povećala usne

Marina je nedavno pokazala je rezultate estetske intervencije urađene na usnama.

Iako su njene usne nakon samog tretmana i dalje bile otečene, što je uobičajena reakcija nakon ovakvih estetskih procedura, to joj nije smetalo da podeli svoje utiske.

Foto: Printscrean