"HVALA SVIMA KOJI SU BILI UZ NAS" Darko Lazić i Marina Gagić proslavili sinu 7. rođendan, usledila žurka za pamćenje! Ponosna mama ne krije emocije
Iz ljubavi sa bivšom verenicom, Marinom Gagić, pevač Darko Lazić je dobio sina Alekseja, a juče je bio veliki dan za roditelje.
Naime, Aleksej je napunio sedam godina, a proslava je organizovana juče u krugu najbližih ljudi. Roditelji su se potrudili da sve prođe onako kako su zamislili, a slavljenik je pozvao svoje drugove i drugarice i sa njima proveo ovaj poseban dan.
Po završetku slavlja, ponosna majka Marina objavila je trenutke čiste sreće sa pratiocima na Instagramu. Ona je podelila deo atmosfere koji se osećao kroz postavljene fotografije, a svima koji su ulepšali rođendan njenom detetu, uputila je zahvalnost.
- Juče smo proslavili Alekseju nezaboravan 7. rođendan! Hvala svima koji su juče bili uz nas i učinili njegov dan još lepšim - napisala je ponosna mama.
Za ovu priliku, Marina je privukla pažnju i svojim izgledom, a odabrala je haljinu na crne tufne koje su bile raspoređene po celoj tkanini, dok je kragna haljine krojena kao mašna, koju je Gagićka uredno uvezala oko vrata.
Marina o odnosu sa Lazićem
Podsetimo, Marina je imala samo 19 godina kada je počela ljubavnu priču sa Lazićem. Posle kraha, o njihovom odnosu se naveliko pričalo i pisalo, a jednom prilikom je za domaće medije dala svoj komentar o tome.
Ovako su oni nekada izgledali zajedno:
- Neka naš odnos ostane baš kakav jeste sada. Za sada smo u normalnim i dobrim odnosima i tako će ostati sve dok su obe strane za tu opciju. Samo treba da se zadrži ovakav odnos. Ne da se preteruje, nisam za tu opciju, ali da komunikacija bude korektna zbog deteta. Ništa više od toga. Sada viđa dete redovno i sve je najnormalnije - zaključila je Marina svojevremeno.
Povećala usne
Marina je nedavno pokazala je rezultate estetske intervencije urađene na usnama.
Iako su njene usne nakon samog tretmana i dalje bile otečene, što je uobičajena reakcija nakon ovakvih estetskih procedura, to joj nije smetalo da podeli svoje utiske.
Marina nije krila sreću i pokazala je da je prezadovoljna svojim novim izgledom, a svoj doživljaj celokupne promene opisala je samo jednom, kratkom rečju: "Savršeno".