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Raskid Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić ozbiljno je podelio njihove fanove, koji već danima vode žestoke rasprave na društvenim mrežama o tome ko je odgovoran za krah njihove ljubavi.

Dok jedni smatraju da je za raskid kriva Anđela, drugi bez zadrške upiru prstom u Gastoza. Tvrdeći da je upravo on razlog njenog lošeg emotivnog stanja nakon završetka veze.

Situacija je otišla toliko daleko da su pojedini fanovi Anđele Đuričić počeli da šalju privatne poruke Gastozu, ne štedeći ga uvreda, osuda i teških reči.

Nenad Marinković je na svom Instagram profilu objavio jednu od poruka koje je dobio, a njen sadržaj izazvao je brojne reakcije.

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

– Pa je l’ joj nisi dovoljno uzeo? Je l’ ti nije ni malo žao u kakvom je stanju? Je l’ si svestan da si za sve ti kriv? Stoka nedo*ebana, kako će ti sve Bog vratiti, nisi svestan. Naći će ona muškarca koji će joj se diviti i čuvati je, jer ti to nisi nikad radio, a najviše je dobila od tebe poniženja – piše između ostalog u poruci.

Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju jeste njegova reakcija. Umesto odgovora ili pravdanja, Gastoz je uz objavu stavio emotikon koji plače od smeha i srce, jasno pokazujući da ga poruke ovog tipa nisu preterano potresle.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen, Kurir

Njegova objava dodatno je rasplamsala polemike među pratiocima, pa se komentari na društvenim mrežama ne smiruju.

Dok jedni smatraju da je ovakvom reakcijom pokazao da ga kritike ne dotiču, drugi veruju da je time dodatno naljutio Anđeline fanove.

Kurir/Hypetv.rs