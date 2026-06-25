Slušaj vest

Pevačica Mia Borisavljević ovog meseca je proslavila rođendan, a putem društvenih mreža se pohvalila poklonima koje je dobila od supruga Bojana Grujića.

Zajedno sa mužem, Mia živi u luksuznom stanu u Beogradu, a mnogi ne znaju da pored toga, ona poseduje i dve kuće u Valjevu.

Osim pevanja, pevačica je zahvaljujući ljubavi prema fitnesu razvila još jedan biznis, ali pored svih obaveza stiže i da se posveti porodici.

1/5 Vidi galeriju Mia Borisavljević Foto: Printscreen / Youtube / Mia Borisavljević

Nedavno bila u centru skandala

Mia Borisavljević nedavno se našla u centru skandala kada se oglasila za medije njena komšinica, koja je otkrila kakve probleme im pravi pevačica.

Miran kraj, tada je bio nemiran 3 meseca jer je Mia rušila i bušila i renovirala svoja čak dva stana u istoj zgradi. Komšinica tvrdi da je pevačica htela da proširi stan, ali su je u tome sprečili.

- Ona i njen suprug Bojan su mnogo lepi, ali karakter, je l se o tome može govoriti? Nisam joj simpatična, jer ja pravdu želim, a nepravdu ne volim. Od terase je htela da pravi sobu, a dva stana je kupila. Nikad joj nije dosta, nedovoljno para. Šta će joj dva stana? Zašto proširenje na uštrb komšija? Pitanje je da li zgrada to može da izdrži, da li je dovoljno armirana. Ja sam išla u komunalnu inspekciju da izađu, zbog nje, ona je ljuta na mene, ali neka je ljuta, ja sam na vreme obavestila komunalnu inspekciju. Biće neko drugi kriv, biće mnogo više problema. Ne možemo to dozvoliti da od terase koja je metar da se pravi soba. Ima stan od 100 kvadrata - ispričala je komšinica, tada za Blic

1/6 Vidi galeriju Pevačica Mia Borisavljević već dugi niz godina uživa u braku sa kolegom Bojanom Grujićem, sa kojim ima dve ćerkice. Iako uspešno balansira karijeru i porodični život, Mia je priznala da je bilo trenutaka kada je sumnjala u svoje majčinske sposobnosti. Foto: Pink

- Mi nismo mogli živeti tri meseca od radova kada je renovirala, to je bio kamenolom u njenom stanu. Nisam znala šta da radim, imala sam bašticu, pa sam preko dana izlazila da ne čujem buku.

Mia se oglasila

Mia se tada oglasila za medije:

- Ovaj stan sam kupila 2014. godine i tada je renoviran. Sve je bilo prijavljeno opštini, radovi su plaćeni i nisam imala nikakvih problema. Ne znam ko je ta žena i zašto to priča nakon više od 10 godina - rekla je Mia koja je potom prokomentarisala izjavu komšinice da "neće dozvoliti da se od terase pravi soba".

- E pa dozvolila je! Šta da joj radim, ali ja sam napravila sve baš kako sam htela i planirala, nisam nju pitala. Gospođo, šta da vam kažem, ali nije na vama da odlučite - rekla je pevačica i za kraj poručila:

Foto: Paparaco lov Printscreen

- Zaista nisam nikada imala problema sa komšijama i sada ne znam o kojoj ženi je reč. Ne sećam se čak da sam imala problem ni pre 10 godina kada su izvođeni radovi. Ali eto, ako je nekome i smetalo to je bila ta žena - kroz smeh je rekla Mia.

Sve postiže

Mia, inače, važi za jednu od najzgodnijih žena na domaćoj javnoj sceni. Mnogi se pitaju kako joj polazi za rukom da izgleda tako dobro, a da pritom sve stigne da uradi od obaveza. Iako je zdrava ishrana prilično bitna kada je reč o održavanju linije, Mia je nedavno otkrila svoj recept koji je dobra alternativa za nezdrave slatkiše.

Kad god joj se javi neizdrživa želja za slatkišima, ona nema griže savesti, a to je podelila i sa ljudima na društvenim mrežama. Na iznenađenje mnogih, recept ima samo tri sastojka.

1/9 Vidi galeriju Mia Borisavljević Foto: Printscreen, Instagram

Mia je to opisala sledećim rečima:

- Kad nemaš ništa slatko u kući, napraviš ovo. 3 sastojka, 15 minuta - objasnila je. Naime, njena kombinacija je ova:

Banana + kikiriki puter = ljubav.

Tortilja = genijalnost.

Kako je navela pevačica, ovaj recept ostavlja utisak "kao da si se baš potrudila, a nisi".

BONUS video: