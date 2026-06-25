PEVAČICA NOSI GARDEROBU STARU 30 GODINA: Svaki komad koji je tada dobro plaćen vredi i sada! Ovo je njen trik da se sakriju kilogrami
Popularna pevačicaVanesa Šokčić poznata je po svom praktičnom pristupu modi.
Kao pravi dokaz za to, Vanesa navodi svoj Đani Versače kaput iz devedesetih, ističući da svaki kvalitetan i dobro plaćen komad odeće ne gubi na vrednosti ni godinama kasnije.
Njen apsolutni modni favorit je crna boja, za koju smatra da je uvek dobitna kombinacija i savršen izbor kada želite da izgledate dobro i vizuelno sakrijete kilažu.
- Sve se vratilo. Kaput koji nosim je iz tog doba, Đani Versače. Okej, druga kuća je izbacila sada isti model, ali sve se vraća. Svaki dobar komad koji je dobro i plaćen i u to vreme, vredi i sada - izjavila je pevačica.
Vanesa je pomenula i svoju ljubav prema crnoj boji, koja je, kako kaže, uvek siguran izbor.
- Što se mene tiče, crno uvek prolazi! Ako hoćete da sakrijete kilažu, da dobro izgledate, crna odeća je uvek dobitna kombinacija.
Kada je reč o njenim muzičkim počecima, malo je poznato da Vanesa prvobitno uopšte nije želela da bude pevačica, a posebno je odbijala pomisao na izvođenje narodne muzike.
Podsetimo, vanesa se godinama bavi i drugim zanimanjem pored muzike.
Vanesa je otkrila čime se bavi zadnjih godina pored pevanja:
- Ja sam u Upravnom odboru ženskog fudbalskog kluba Crvene Zvezde, i često sam sa mojim devojkama koje podržavam i radim sve da im pomognem, te ne pevam toliko često - rekla je Vanesa i otkrila da je napravila svoj estradni tim:
- Ja bih bila špic, Ćana bi bila na golu, Zlata na odbranu, da odbrani sve nas. Mi se družimo godinama, i to je jako lepo, dok je Đani živeo na Mirijevu, on je uvek kupio Zlatu i Mene i nazivao nas Lokice sa Mirijeva - rekla je Vanesa.