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Popularna pevačicaVanesa Šokčić poznata je po svom praktičnom pristupu modi.

Kao pravi dokaz za to, Vanesa navodi svoj Đani Versače kaput iz devedesetih, ističući da svaki kvalitetan i dobro plaćen komad odeće ne gubi na vrednosti ni godinama kasnije.

Njen apsolutni modni favorit je crna boja, za koju smatra da je uvek dobitna kombinacija i savršen izbor kada želite da izgledate dobro i vizuelno sakrijete kilažu.

- Sve se vratilo. Kaput koji nosim je iz tog doba, Đani Versače. Okej, druga kuća je izbacila sada isti model, ali sve se vraća. Svaki dobar komad koji je dobro i plaćen i u to vreme, vredi i sada - izjavila je pevačica.

Vanesa je pomenula i svoju ljubav prema crnoj boji, koja je, kako kaže, uvek siguran izbor.

1/6 Vidi galeriju Vanesa Šokčić Foto: ATA images, Printscreen, Kurir Televizija

- Što se mene tiče, crno uvek prolazi! Ako hoćete da sakrijete kilažu, da dobro izgledate, crna odeća je uvek dobitna kombinacija.

Kada je reč o njenim muzičkim počecima, malo je poznato da Vanesa prvobitno uopšte nije želela da bude pevačica, a posebno je odbijala pomisao na izvođenje narodne muzike.

Podsetimo, vanesa se godinama bavi i drugim zanimanjem pored muzike.

Vanesa je otkrila čime se bavi zadnjih godina pored pevanja:

1/5 Vidi galeriju Vanesa Šokčić Foto: Shutterstock, Kurir TV, Printscreen, Prinscreen Instagram

- Ja sam u Upravnom odboru ženskog fudbalskog kluba Crvene Zvezde, i često sam sa mojim devojkama koje podržavam i radim sve da im pomognem, te ne pevam toliko često - rekla je Vanesa i otkrila da je napravila svoj estradni tim:

- Ja bih bila špic, Ćana bi bila na golu, Zlata na odbranu, da odbrani sve nas. Mi se družimo godinama, i to je jako lepo, dok je Đani živeo na Mirijevu, on je uvek kupio Zlatu i Mene i nazivao nas Lokice sa Mirijeva - rekla je Vanesa.