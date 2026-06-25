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Pevačica Emina Jahović inama važi za jednu od najlepših žena na domaćoj javnoj sceni, a sada je otvoreno govorila o estetskim intervencijama i priznala da se zbog jedne odluke veoma brzo pokajala, te je rešila da promeni stvari.

Naime, Emina je otkrila da je svojevremeno podlegla trendu uvećavanja usana hijaluronom, koji je u tom periodu bio izuzetno popularan, ali da rezultat nije bio onakav kakav je očekivala.

Pevačica je iskreno priznala da je želela da vidi kako će izgledati sa punijim usnama, ali da je ubrzo shvatila da to nije za nju.

- Jesu, usne su mi prirodne. U jednom trenutku sam otišla da ih radim, kada je bio onaj hajp oko hijalurona da se stavlja u usne.

Ja sam otišla i malo sam probala, međutim izgledala sam katastrofalno. Onda sam ja otišla i istopila sam ih hijaluronidazom - to se ubrizga i onda sve nestane - ispričala je Emina za Radio S1, kada se govorilo o estetskim intervencijama na licu.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nedavno joj maturirao sin

Inače, Emina Jahović podelila je nedavno predivne vesti sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, proslavljajući važan trenutak u životu svog mlađeg sina Javuza.

Naime, naslednik kog je dobila tokom braka sa turskom muzičkom zvezdom Mustafom Sandalom, uspešno je maturirao i završio osnovnu školu u Turskoj.

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