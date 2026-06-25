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Bivše rijaliti učesnice Miljana i Marija Kulić bile su primorane da prekinu boravak u Hrvatskoj zbog Miljaninih zdravstvenih problema.

Miljana i njena majka ovog leta otputovale su na odmor na hrvatsko primorje, u Bol na ostrvu Brač, ali je letovanje naglo prekinuto zbog jakih bolova u njenom skočnom zglobu.

- Dužna sam da objasnim zbog čega smo napustile Bol. Trenutno se nalazim u Nišu. Prekinule smo letovanje četiri dana ranije zbog Miljanine noge i jakih bolova u skočnom zglobu, koji je operisala pre četiri godine. Tada je u rijalitiju bila u kolicima. Bolovi su se ponovo javili, nije mogla da hoda, koristila je taksi kako bi se makar poslednjeg dana okupala. Nije mogla da šeta i većinu vremena provodila je u apartmanu. Iako smo smeštaj platile deset dana, morale smo da se vratimo u Niš kako bih je odvela kod lekara i uradila snimanje - ispričala je Marija koja je imala problem prvobitno sa smeštajem.

1/5 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen

Marija ističe da Miljana mora ozbiljnije da povede računa o telesnoj težini, jer dodatno opterećuje zglobove i kičmu, zbog čega razmatra i određene medicinske opcije.

- Rekla sam joj da višak kilograma stvara ogroman pritisak na kičmu, kolena i zglobove. Ne znam više šta da radim - stalno jede i ne kreće se dovoljno. Troma je zbog viška kilograma. Neki mi preporučuju Ozempik, ali čujem i da može loše da utiče na pankreas. Pominju i injekcije koje deluju na centar za glad, poput Mundžara, koje smanjuju apetit. To bi možda rešilo uzrok problema, ali takve terapije ne mogu da se koriste zauvek - rekla je Marija.

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