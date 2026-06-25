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Pevačica Sara Jovanović iznenadila je svoje pratioce na Instagramu kada je na storiju podelila prvu zajedničku fotografiju svojim novim dečkom i glumcem Aleksejem Bjelogrlićem. Njih dvoje trenutno uživaju na moru, a opušteni selfi nastao je pod suncobranom na jednoj kamenitoj plaži dok su hvatali zrake sunca.

Pevačica na slici ne skida širok osmeh sa lica dok pozira tik uz sina Dragana Bjelogrlića. Sa druge strane, mladi glumac je zadržao nešto tajanstveniji izraz lica, pozirajući sa naočarima za sunce, kao pravi šmeker i cigaretom u ruci.

Ova neočekivana i intimna objava sa letovanja odmah je pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama.

Prva zajednička fotka Sare Jo i Alekseja Bjelogrlića Foto: Printscreen

Sara Jo raskinula sa koreografom, Aleksej ostavio manekenku

Podsećamo, Sara Jo prekinula je nedavno petogodišnju vezu sa koreografom Žigom Sotlarom, dok je Aleksej okončao vezu sa fatalnom manekenkom. Nakon pet godina zabavljanja, ljubavna priča za koju su mnogi mislili da će krunisati brakom doživela je krah.

Ljubavni život pevačice Sare Jovanović mesecima intrigira javnost, a nakon raskida sa dečkom Žigom ušla je u vezi sa Aleksejem Bjelogrlićem.

Nedavno su uhvaćeni zajedno u jednom prestoničkom lokalu, a da ljubav cveta i da se par ne krije, svedoče i objave na društvenim mrežama.

1/10 Vidi galeriju Sara Jo Foto: Pritnscreen/Instagram

Naime, mladi Bjelogrlić je na svom "storiju" podelio nedavno misterioznu fotografiju devojke kojoj se ne vidi lice, ali oštrom oku fanova nije promakao ključni detalj – upečatljiv lančić koji je upravo Sara nosila samo veče ranije.

Da više nema mesta sumnji potvrdila je i sama pevačica, koja je gotovo u isto vreme objavila do sada neviđen kadar Alekseja sa cigarom u ustima.

kurir / blic

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