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Pevač Dragan Kojić Keba rastužio je svoje pratioce na društvenim mrežama emotivnom objavom kojom se oprostio od svog dugogodišnjeg ljubimca. Njegov pas Pako uginuo je nakon 15 godina provedenih uz porodicu, a vest je duboko pogodila pevača.

Keba je na svom profilu podelio fotografiju svog vernog prijatelja, ali i zajedničku sliku koja svedoči o posebnoj vezi koju su godinama gradili. Uz fotografije je objavio i dirljive reči, otkrivši da je svog ljubimca ispratio pesmom.

- Pesmom sam te dočekao, pesmom te i ispraćam, verni moj Pakice. Voleo si da ti pevam, čak i kada plačem i dobro znaš da mi je to lek za sve...Hvala ti za 15 godina iskrene, verne i bezuslovne ljubavi. Volimo te i zauvek ćemo te nositi u našim srcima - poručio je pevač u emotivnoj objavi koja je mnoge ganula dodavši četiri srca, a nedavno je govorio o popularnosti.

1/4 Vidi galeriju Dragan Kojić Keba Foto: Ilija Ilić

Jako voleo svog ljubimca

U pitanju je bila pudla po imenu Pako, koja je punih 15 godina bila deo Kebinog života.

Sudeći po njegovim rečima, gubitak ljubimca veoma teško je podneo, a brojni pratioci uputili su mu poruke podrške i saučešća.

Poznato je da ljubimci često postaju ravnopravni članovi porodice, a Keba je ovom objavom pokazao koliko mu je Pako značio.

Emocije koje je podelio sa javnošću jasno govore da ga je odlazak vernog prijatelja slomio i ostavio veliku prazninu.

Ispod objave ubrzo su se nizali komentari podrške, a mnogi su istakli da veoma dobro razumeju njegovu tugu, jer je rastanak sa ljubimcem jedan od najtežih trenutaka za svakog vlasnika. Keba je, bez skrivanja emocija, pokazao koliko je voleo svog psa i koliko će mu nedostajati nakon dugih 15 godina zajedničkog života.

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