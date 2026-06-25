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Vest o razvodu Meline Galić poznatije kao Džinović i Harisa Džinovića iznenadila je domaću javnost, budući da su godinama važili za jedan od najskladnijih parova na estradnoj sceni. Dok se danas naširoko govori o detaljima njihovog braka i rastanka, manje je poznato da su im na venčanju kumovali Slavica Radić Eklston, bivša supruga Bernija Eklstona, nekadašnjeg prvog čoveka Formule 1, kao i biznismen Filip Zepter.

Foto: Preent Screen

Ko je Slavica Radić Eklston?

Slavica Ekleston, rođena kao Slavica Radić, proslavila se kao model pre nego što je postala poznata kao supruga Bernija Eklestonea, bivšeg izvršnog direktora Formule 1. Rođena u Hrvatskoj, Slavica je svojom lepotom osvojila modnu industriju i postala jedan od najtraženijih modela svoje generacije. Sada je ponovo dospela u žižu domaće javnosti kao venčana kuma poznatog para Harisa i Meline Džinović čiji razvod trese estradu.

1/4 Vidi galeriju Slavica Ekleston Foto: Preent Screen

Naime, kada su se polovinom 2014. godine venčali na jahti „Malteški soko“, Melini i Harisu kumovi su bili Slavica Eklston, bivša supruga vlasnika Formule 1 Bernija Eklstona i biznismen Filip Cepter. Ko je zapravo moćna Slavica koja je osvojila moćnog Bernija i popela se u sam vrh bogatih ljudi u Velikoj Britaniji.

Brak sa Bernijem Eklestoneom

Slavica je 1985. godine upoznala Bernija Eklestonea, a njih dvoje su se venčali 1985. godine. Njihov brak privukao je pažnju javnosti zbog ogromnog razmaka u godinama (Bernie je bio 28 godina stariji od nje), ali i zbog činjenice da je Slavica bila znatno viša od svog voljenog. Ipak, njihova ljubav je prevazišla sve prepreke i trajala je punih 23 godine, sve do njihovog razvoda 2009. godine.

Finansijsko nasleđe

Razvod od Bernija donela joj je nasledstvo od skoro 900 miliona evra čime je postala jedna od najbogatijih žena u Velikoj Britaniji. Ovo nasleđe je došlo kao deo Bernijevog dogovora o razvodu, a Slavica je tom prilikom postala poznata po tome što je dobila najveći iznos odštetnog nasleđa u istoriji Velike Britanije.

Humanitarni rad i filantropija

Kada je reč o njenom bogatstvu, Slavica je takođe poznata po svom humanitarnom radu i filantropiji. Nakon razvoda, ona je posvetila deo svog bogatstva različitim dobrotvornim organizacijama i fondacijama, posebno onima koje se bave zaštitom žena i dece.

Porodični život i naslednici

Iako je njen brak sa Bernijem završen, Slavica je ostala posvećena majka svojim naslednicima, ćerki Tamari i Petri. Njih dve su nasledile majčinu lepotu, ali se odlučile za manje eksponirane živote, izbegavajući javni svet slavnih i bogatih.

Novi počeci

Nakon razvoda, Slavica se povukla iz javnog života i posvetila privatnom životu, udaljivši se od medijske pažnje koja je pratila njen brak sa Bernijem. Iako je njihov brak bio predmet brojnih spekulacija, Slavica Ekleston je ostala jaka i nezavisna žena koja je uspela da izgradi sopstveni identitet i ostavi svoj trag u svetu biznisa i filantropije.

Pljačka vile bila je tema broj jedan

1/8 Vidi galeriju Tamara Eklston kuća Foto: Carrillo, CelebrityHomePhotos.com / Pacific coast news / Profimedia, printscreen/youtube/InStyle UK

Podsetimo, pljačka vile Tamare Eklston bila je tema broj jedan u svetskim medijima u decembru 2019. godine. Kako su mediji tada pisali, upad u Tamarinu vilu u jednoj od najeltinijih četvrti Lonodna dogido se kada je ona sa suprugom i ćerkom otišla na Božićno putovanje u Laponiju. Iz njene kuće odneti su dijamanti, nakit i stvari vredne 26 miliona funti.

Za ovo delo, kao jedan od provalnika, osumnjičen je Ljubomir Radosavljević, koji je promenio prezime u Romanov. Protiv njega se u Velikoj Britaniji vodi krivični postupak zbog postojanja sumnje da je na navedeni način pribavio ukupno 26 miliona funti.