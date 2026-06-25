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Pevač Haris Džinović stavio je tačku na priču sa bivšom suprugom Melinom Galić poznatijom kao Džinović i, kako tvrdi, ne želi više da ima bilo kakve veze sa njom. Iako iz dugogodišnjeg braka imaju dvoje dece, sina Kana i ćerku Đinu, folker ističe da ga više ne zanimaju ni njen život ni dešavanja vezana za nju. Toliko je odlučan da okrene novi list da izbegava čak i vesti i fotografije na kojima se Melina pojavljuje.

Foto: Damir Dervišagić

Poznat po tome što uvek govori otvoreno i bez ustručavanja, Džinović je otkrio kako reaguje kada na internetu sasvim slučajno naiđe na sadržaj u kojem se pominje njegova bivša supruga.

"Ja ne čitam vesti o mojoj bivšoj supruzi. Iskoči mi, ja vidim Melininu sliku i preskočim. Ja često gledam gore u Gugl, samo da ne bih video sliku!", bio je potpuno isključiv Haris.

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Očigledno je da Haris sada planira da uživa u čistom hedonizmu! Za sebe tvrdi da je "normalan, gospodin čovek i obrazovan", dodajući da "nije sreća para puna vreća". "Meni su pare potrebne isključivo za dobro vino, klopu i neko putovanje", iskreno je priznao pevač nedavno za "Kurir".

Stavio tačku na žene i novu ljubav

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović ne zna šta ga snašlo Foto: Printscreen Pink, Damir Dervisagić

A kada je reč o nežnijem polu i eventualnoj novoj romansi, Haris je jasan - od toga nema ništa! Kroz smeh je poručio da mu za žene više ništa ne treba. "Dao sam im sve što je trebalo i nemam šta da žalim", dodao je on.

Džinović nimalo ne priželjkuje novu ljubav i ističe da se plaši ponavljanja starih grešaka. "Ja se nisam zaljubio, ne daj Bože. Šta ću se zaljubljivati ako ću dobiti isti scenario? Presipati iz šupljeg u prazno", zaključio je Džinović u emisiji "Premijera, vikend specijal".

Iako je kroz buran razvod prošao pred budnim okom javnosti, pevač se trudi da odnos sa decom zaštiti od medija. Na pitanje kakve savete daje sinu Kanu nakon svega, Haris je kratko odbrusio da su to intimne stvari o kojima pričaju isključivo "u četiri zida" i koje nikada ne iznosi u javnost.