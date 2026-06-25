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U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Borislava Terza Terzu koji je dobio pohvalu jer je zaštitio Milicu Veličković od prozivki Anite Stanojlović.

- Da moja porodica sluša stvari o Milici da bi svoja sr*nja oprali, ja im za ovo nisam kriv. Ja ih ni u jednom trenutku nisam uvredio. Luka je to koristio i kad je bilo sa Aneli za narkotike. Oni stalno Milicu kako je trudna dobijala polne organe, a sad opet situacija da je Milica znala. Ona je optužila Milicu i normalno je da ću da reagujem - rekao je on.

- Pošto Maja sumnja na trudnoću, na koga bi više voleo da liči na Takija ili Mustafu?

- Mi se zezamo, do toga ne može da dođe - rekao je Asmin.

Novo pitanje bilo je za Staniju Dobrojević.

Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

- Da li si očekivala da budeš omiljena? - glasilo je pitanje.

- Zašto da ne, nije imao lepe reči na podeli, mogao je bar za omiljenu. Tako da je bilo ne bih spavala u hotelu. Nisam imala očekivala, nego drugarska - rekla je Stanija.

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Rekao si da te ubija kad te Aneli napušava, a koliko nju ubija kad se ubijaš od alkoola, maziš sa drugima, a onda opet druga? - glasilo je pitanje.

- Sve je moja reakcija. Kad smo bili u dobrim odnosima nikad nisam ništa uradio - rekao je Filip.

- Dečko nije normalan, ja ovo ne želim da komentarišem - dodala je Aneli.

- Je l' si došla da se boriš za dete ili da juriš momke? Ti to radiš na silu - rekla je Boginja.

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19:38
STARS EP602 20.06.2026. Izvor: Kurir TV