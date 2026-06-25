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Bivši učesnik rijalitija "Zadruga Elita" Stefan Karić, po završetku prethodne (osme) sezone doneo je odluku da se potpuno skloni iz javnosti i posveti privatnom životu. Umesto medijskih pojavljivanja, fokusirao se na novi poslovni projekat koji razvija u Španiji, zbog čega već nekoliko meseci najveći deo vremena provodi na Ibici.

Stefan Karić otvoreno priznaop da se pretplatio na profil Jelene Ilić Foto: Petar Aleksić

Iako trenutno živi na relaciji Srbija - Španija, Karić ističe da mu je cilj da se u budućnosti potpuno preseli na ostrvo. U Beograd dolazi uglavnom zbog porodice i prijatelja, a ne krije da mu nedostaje i rodna Zvezdara, na koju je posebno ponosan.

Odlučio da nestane iz javnosti

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić sa devojkom na brodu Foto: printscreen instgaram

U razgovoru za "Blic" otvoreno je govorio o tome zašto je odlučio da nestane iz javnosti, kako izgleda njegov novi život, ali i zbog čega mu je upravo odlazak iz Srbije pomogao da pronađe unutrašnji mir.

- Namerno sam izbegavao javnost i prijalo mi je da budem van svega. Imam utisak da se ljudi zasite svih nas pogotovo kada se svi spominjemo i pojavljujemo i verujem da je i tim ljudima, kao i meni prijalo da me nigde nema. Previše vremena sam proveo u rijalitiju i hteo sam da se vratim starom životu i prijalo mi je da budem izolovan od svega - rekao je Stefan na početku razgovora.

Otkrio je i da preseljenje na Ibicu još nije konačno završeno, ali da na tome intenzivno radi, budući da je sa prijateljem pokrenuo ugostiteljski posao.

- Nisam se preselio, ali to mi je plan. Pokrenuo sam biznis i čekamo neke dozvole i kod njih nije sve kao što zamišljamo, ali uskoro se nadam da će sve biti sređeno. Moj drug je tamo držao kafić, ali sada ispočetka sve moramo da predajemo papire i ušao sam u procente sa njim. Izbacivaću na Instagramu sve, ali to će biti više kao neki "branč" restoran - dodao je Stefan.

Promena sredine mu pomogla u psihičkom oporavku

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Printscreen YouTube, Petar Aleksić

- Želim da se preselim i promenim sve. Prija mi energija na Ibici, iako mnogi misle da su tamo samo narkomanija i izlasci, tamo ima od mira do ludila, ali je na svakome šta će da izabere. Birao sam mir i mnogo mi je prijalo. Bili su mi tamo i otac i majka i Kristina i oni kad su došli i videli koliko je lepo, verujem da će i oni tamo dolaziti. Nisam kupio nekretninu, već iznajmio stan, jer tamo nije lako naći stan i nije jeftino. Postoji nostalgija, ali sebe vidim u inostranstvu i gazim ka tome. Nisam bio svestan koliko mi je bio potreban mir i u jednom trenutku sam pomislio da sam izgubio sebe, jer nije lako biti u zatvorenom prostoru. Period pauze od svega me je vratio na starog Stefana, jer ja sam imao osećaj kao da sam zaboravio da volim - iskren je bio on.

Neizbežna tema bila je i aktuelna sezona "Elite", za koju je Karić istakao da je prati.

Zahvalan sam što me nisu pozvali, jer ova sezona je najgora sezona što se tiče ljudi. Nikad više psovanja, vređanja, nepoštovanja produkcije, blud i razvrat. Anđelo mi je najveći folirant u kući i vidim šta radi ove sezone, on zna da je lep u kadru sa drugim devojkama, a samim tim što ne ulazi u vezu laže i vara ljude koji gledaju rijaliti. Asminovi postupci mi se ne sviđaju, on se najviše srozao, pored njega i od Site sin. Stanija se isto srozala, nisam imao takvo mišljenje o njoj, ali psovanje, vređanje i udaranje, nisam znao da ima to u sebi – rekao je Karić.

O Sofiji i Danetu

1/11 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Printscreen

- Nisam bio ni u kakvoj priči sa Sofijom, a ona je tad bila u priči sa Danetom. To je katastrofa na šta su ljudi sve spremni, ali sa druge strane to je svakidašnjica. Mnogima je to postalo i normalno, ali užas mi je da neko radi takve stvari sa nekim ko može da joj bude deda, ali šta očekivati od takve osobe, pa nije intelektualka. Ništa više nisam očekivao. Postojale su devojke koje su želele sa mnom da budu zbog novca, jer sam prepoznatljiva ličnost, ali nadam se da je bilo i onih kojima sam se svideo - rekao je Stefan.

O emotivnom životu

- Od kada sam otišao na Ibicu i pre toga za sve sam zatvorio vrata od javnog do ljubavnog života. Fokusirao sam se na poslovan put i pustio sam da ne silim ljubav već da se desi, sve što sam silio nije se pokazalo dobro. Puštam sve da ide svojim putem. Mislio sam da nisam spreman i nisam sebe mogao da vratim u normalu. Posle devojke sa kojom sam bio nisam želeo da ulazim ni u kakav odnos, jer sam video da nisam dobro i nisam želeo nikoga da povredim. Slobodan sam par meseci, prijalo mi je i videćemo u narednom periodu - rekao je Karić.