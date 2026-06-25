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Ni pet sati nije prošlo od premijere šestog po redu albuma mlade regionalne pop zvezde Milice Pavlović, nesvakidašnjeg naziva "Caka", a fanovi već uveliko bruje o projektu koji je pevačica dve godine snimala u strogoj tajnosti.

Pesma koja je izazvala najviše reakcija i pre same objave jeste ona po kojoj je album i dobio ime.

I dok se svi pitaju u čemu je njena "caka", Milica sa ponosom ističe da je ovo muzičko ostvarenje sve ono što čini njen život.

Da kao trendseterka srpskog šou-biznisa muzičku industriju u našoj zemlji pomera napred, Milica je dokazala činjenicom da je za ekranizaciju numere "Caka" angažovala tri reditelja, koji su došli na ideju da se petominutni spot sastoji od čak trinaest različitih scena, što ga stavlja u kategoriju pravog mini filma. Na snimanju spota bilo je preko trideset plesača, kao i foto modela koji su prošli ozbiljan kasting i stigli iz celog regiona.

Tematski osmišljeni spotovi i reaktivne vizualizacije za preostalih devet pesama pomeraju granice u estetici na koju smo inače navikli u srpskom šou-biznisu, a njeno šesto izdanje već uveliko postaje tema broj jedan na mrežama.

Ono što se fanovi pitaju, a u poslednjem periodu na mreži X konstantno komentarišu jeste i to kako da dve godine nije procureo ni jedan tekst, ali ni kadar sa snimanja spota?!

1/6 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radisic

Međutim kako saznajemo ceo tim koji sarađuje sa Pavlovićevom potpisuje ugovor u poverljivosti, te je samim tim bila pravno zaštićena da ne dođe do propusta.

Zanimljivo je to da je na ovom projektu radilo čak osam autora, među kojima je svetska zvezda, grčki kompozitor i producent Fivos, sa kojim je Pavlovićeva krenula saradnju od svog drugog studijskog albuma i danas, jednog od najvećih hitova u njenoj karijeri, evergrina "Mogla sam".

Tekstove za veliki deo albuma napisala je njena dugogodišnja prijateljica Ljiljana Jorgovanović za koju je Milica često isticala da joj je bila velika podrška, rame za plakanje, ali i starija sestra.

Zanimljivo je da je Ljilja po drugi put zajedno sa Milicom ušla u muzički studio i producirala njen vokal za pesmu "Voli ga i ti", baš kao što je to uradila na EP izdanju "Milijarda" za pesmu "Praštaj" 2024. godine.

Veliki doprinos projektu dala su najveća imena muzičkog stvaralaštva: Vladimir Uzelac, Dejan Kostić, Dragan Brajović Braja, Saša Milošević Mare, Aleksandra Milutinović, Tomica Miljić dok je za većinu aranžmana bio zadužen neprikosnoveni Atelje trag.

Pavlovićeva se obratila svojim fanovima putem Instagram naloga na kojem je objavila delove novih spotova koji se mogu pogledati na njenom kanalu "Senorita music" i otkrila u čemu je njena caka:

-Spot za numeru Caka je JA puta sto i mojih sto života, projekata, zamisli premišljanja, presvlačenja, disktrakcija, letova, priča u glavi i u stvarnosti - napisala je ona.

Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da je mlada zvezda objavila i ime jedanaeste pesme koja pripada ovom albumu , ali po svemu sudeći biće objavljena kasnije, pa mnogi spekulišu da će izlazak numere "Molim za dušu" najaviti njenu novu, veliku koncertnu turneju.

Pogledajte dodatni snimak: