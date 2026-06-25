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Večeras je u prepunom Domu kulture „Vuk Karadžić“ u Loznici počela proslava velikog jubileja, 30 godina uspešne estradne karijere Dragana Kovačevića Struje.

Interesovanje publike bilo je ogromno, pa je sala bila mala da primi sve one koji su želeli da budu deo ovog posebnog događaja i uživaju u muzičkom spektaklu.

Od samog početka vladala je sjajna atmosfera, a publika je gromoglasnim aplauzima i ovacijama pozdravila umetnika koji već tri decenije svojim pesmama, kolima i nastupima osvaja srca ljubitelja narodne muzike.

1/12 Vidi galeriju Struja Foto: Marko Karović

Veče ispunjeno emocijama, pesmom i uspomenama na bogatu karijeru obećava nezaboravno druženje koje će se dugo prepričavati.

Ovaj koncert predstavlja krunu jednog uspešnog muzičkog puta, ali i zahvalnost publici koja je svih ovih godina verno pratila rad Struje.

Sudeći po reakcijama publike i atmosferi koja vlada u sali, Loznica će večeras biti domaćin jednog od najlepših muzičkih događaja ove godine.

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