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Grupa 187, koju su činili Marko Janković, Bane Kovačević i Peđa Radosavljević oformljena je davne 1996. godine, a pesme koje su nastale u tom periodu slušaju se i dan danas.

Foto: Printscreen

Od trojice članova najviše se, prema nekim mišljenjima, isticao Marko Janković. Nekadašnji član grupe 187 ne eksponira se u medijima, ali i dan danas pripadnice lepšeg pola lude za njim

Stiče se utisak da je to potpuno opravdano, s obzirom na to da puno polaže truda u svoj izgled, redovnim vežbanjem i zdravom ishranom, što se može zaključiti na osnovu njegovih objava na društvenim mrežama. Takođe, Marko Janković je potpuno promenio zanimanje, sada se bavi se dizajnom i konsaltingom, a u isto vreme je lajfstajl fotograf, kao i kreativni direktor.

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Mnogi su godinama priželjkivali povratak grupe 187, međutim Bane Kovačević, jedan od članova, preminuo je 2019. godine od srčanog udara, što je Marko teško podneo, sudeći da su zlatne godine njihovog prijateljstva i rada u hip-hop sastavu ostale zauvek urezane u njegovom srcu.

Preminuo član grupe

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Podsetimo, Bane Kovačević, nekadašnji reper i član grupe "187" preminuo je u Beogradu.

Inače, o njegovom privatnom životu veoma se malo zna. U avgustu objavio je fotografiju iz Kliničkog centra, a javnost nije ni bila upoznata u to da proslavljeni reper boluje od teške bolesti.

"Borba je završena, izašao k'o pobednik", poručio je tada on, a ispod ovih reči nizale su se brojne čestitke i reči podrške.