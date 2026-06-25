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Posebno emotivan trenutak večeri dogodio se tokom proslave jubileja Dragana Kovačevića Struje u Loznici, kada mu je predsednik SEMUS-a, Dragiša Golubović, uručio prestižnu Estradno-muzičku nagradu Srbije za životno delo.

Pred prepunim Domom kulture „Vuk Karadžić“, u atmosferi ispunjenoj emocijama i gromoglasnim aplauzima, Struja je primio jedno od najznačajnijih priznanja koje se dodeljuje za izuzetan doprinos estradno-muzičkoj umetnosti.

Publika je ovaj trenutak pozdravila ovacijama, potvrđujući koliko je njegov rad tokom protekle tri decenije ostavio dubok trag na domaćoj muzičkoj sceni.

1/6 Vidi galeriju Struja Foto: Marko Karović

Uručenje nagrade dodatno je ulepšalo veče posvećeno obeležavanju 30 godina uspešne karijere, tokom koje je Dragan svojim pesmama, kolima i nastupima stekao poštovanje kolega i ljubav publike širom regiona.

Ovo priznanje predstavlja krunu jedne bogate i uspešne karijere, ali i potvrdu da su godine predanog rada, muzike i posvećenosti ostavile neizbrisiv pečat na estradnoj sceni Srbije.

Emocije nisu krili ni publika ni sam laureat, a Loznica je večeras bila svedok trenutka koji će ostati upisan među najznačajnije u karijeri Struje.

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