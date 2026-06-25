EMOTIVNE SCENE U LOZNICI: Struji uručena nagrada za životno delo u rodnom gradu (FOTO/VIDEO)
Posebno emotivan trenutak večeri dogodio se tokom proslave jubileja Dragana Kovačevića Struje u Loznici, kada mu je predsednik SEMUS-a, Dragiša Golubović, uručio prestižnu Estradno-muzičku nagradu Srbije za životno delo.
Pred prepunim Domom kulture „Vuk Karadžić“, u atmosferi ispunjenoj emocijama i gromoglasnim aplauzima, Struja je primio jedno od najznačajnijih priznanja koje se dodeljuje za izuzetan doprinos estradno-muzičkoj umetnosti.
Publika je ovaj trenutak pozdravila ovacijama, potvrđujući koliko je njegov rad tokom protekle tri decenije ostavio dubok trag na domaćoj muzičkoj sceni.
Uručenje nagrade dodatno je ulepšalo veče posvećeno obeležavanju 30 godina uspešne karijere, tokom koje je Dragan svojim pesmama, kolima i nastupima stekao poštovanje kolega i ljubav publike širom regiona.
Ovo priznanje predstavlja krunu jedne bogate i uspešne karijere, ali i potvrdu da su godine predanog rada, muzike i posvećenosti ostavile neizbrisiv pečat na estradnoj sceni Srbije.
Emocije nisu krili ni publika ni sam laureat, a Loznica je večeras bila svedok trenutka koji će ostati upisan među najznačajnije u karijeri Struje.
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