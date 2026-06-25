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Ćerka pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline , Đina Džinović, ponovo je privukla pažnju objavama iz Monaka, gde trenutno uživa u luksuznom okruženju. Mlada influenserka redovno sa pratiocima deli detalje iz svog života na Azurnoj obali, dok je njen otac nedavno govorio o njenoj samostalnosti i planovima za budućnost.

Đina Džinović
Foto: Preent Screen

Đina je na društvenim mrežama objavila snimak bazena smeštenog na krovu zgrade, odakle se pruža impresivan pogled na grad i more. Tom prilikom otkrila je da joj društvo pravi prijateljica Anđela, koju je označila u objavi.

Pored uživanja u čarima Monaka, naslednica poznatog pevača vodi računa i o fizičkom izgledu. Svoje pratioce počastila je fotografijom iz teretane, na kojoj pozira u sportskom izdanju, dok se u pozadini čula pesma "U Make Me", pokazujući da ni na putovanju ne odustaje od treninga.

Đina Džinović uživa u Monaku Foto: Preent Screen

Luksuzan život na visokoj nozi podrazumeva i vrhunsku gastronomiju, a Đina na tom polju ne pristaje na kompromise. Ona se svojim pratiocima nedavno pohvalila nestandardnim i skupim obrokom koji je duhovito nazvala "moj Jin i Jang". Njen tanjir činila je ogromna porcija pomfrita prekrivena izdašnom količinom papreno skupih listića tartufa, dok su se sa druge strane nalazile zelene paprike.

Haris: "Nemam ja više emocija, isključio sam"

Haris Džinović Foto: Damir Dervisagić

Dok Đina uživa u čarima samostalnog života, podsećamo da je njen otac, Haris Džinović, nedavno otvorio dušu o njihovom odnosu i njenim životnim izborima.

- Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!'. Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - izjavio je pevač tad za "Kurir"

On je tom prilikom istakao da je njen odlazak iz kuće bio neminovan proces, dok se o njihovom komplikovanom odnosu i te kako pričalo i pisalo.

- Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju . I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - ispričao je pevač nedavno za medije.

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EKSKLUZIVNO! Haris Džinović u u svom domu otvorio dušu za Kurir TV, emisija Stars specijal Izvor: Kurir televizija