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Ivana Šalipur Lola, pobednica stručnog žirija u popularnom takmičenju "Nikad nije kasno", učestvovala je u "Idolu", a detalji ugovora u tom takmičenju su je ostavili u šoku. Ona je sad otkrila niz detalja, pa se prisetila u kakvom joj je sećanju ostalo učešće u američkom šou-programu.

Foto: Preent Screen

- Iskreno, to iskustvo nije bilo ni približno lepo kao iskustvo u emisiji "Nikad nije kasno". Morala sam veoma pažljivo da biram audicije, a bila sam i dosta mlađa. Putovanja u Los Anđeles, sastanci sa producentima i ceo proces bili su veoma iscrpljujući. Ništa od toga nije bilo jednostavno - rekla je Ivana Lola Šalipur.

- Bilo je neprijatnih situacija, najviše sa ugovorom. Sam ugovor je nešto najstrašnije što sam videla u svom životu. Ko god potpiše taj ugovor, prodao je svoju dušu. Oni po tom ugovoru imaju kreativnu kontrolu nad celom tvojom karijerom i daješ im procenat zauvek. Nemoguće je rešiti se tog ugovora, osim ako imaš milione ili jake advokate. Iz tog razloga i nisam želela da idem dalje - dodala je ona za "Informer".

Iz Amerike u Srbiju: "Ostajem ovde"

1/5 Vidi galeriju Ivana Šalipur Lola pobednica emisije "Nikad nije kasno" Foto: Preent Screen

Veliki uspeh u domaćem takmičenju Ivana je emotivno posvetila svom šestogodišnjem sinu, koji je zapravo i glavni razlog njene radikalne odluke da američki život zameni povratkom u domovinu.

- Tu je on sa mnom. Mi smo ovde zapravo u Beogradu od marta, tu živimo, dok se dešava sve ovde. Ostajem u Srbiji. Htela sam da moj sin počne ovde u školu, upisala sam ga, počinje u septembru, tako da ćemo se družiti - otkrila je Lola i dodala da će možda "u jednom trenutku samo otići u Ameriku".

Kako sama tvrdi, preseljenje u Srbiju za nju predstavlja jedan potpuno nov početak, koji verovatno neće biti ni lak ni jednostavan. Ipak, ona ističe da nema velika očekivanja i da će pustiti da se stvari odvijaju svojim prirodnim tokom.

- Ja samo živim život, i tako svi trebaju, jer evo. Ovo nisam očekivala i vidite šta se desilo - poručila je sa osmehom.

Ono što je posebno zaintrigiralo javnost jeste Ivanina primarna profesija. Naime, nova zvezda "Granda" je po struci - se**olog! Iako je otvoreno priznala da njeno zanimanje u Srbiji jako slabo "prolazi", ona ne odustaje od svog posla, ali na malo drugačiji način.

- Ja i dalje imam svoje klijente sa kojima radim onlajn, ali želim da se što više posvetim muzici. Muzika mi je uvek bila i uvek će biti prva ljubav, ja tako kanališem sve svoje emocije, i negativno i pozitivno da izbacim iz sebe - zaključila je Ivana za "Grand".