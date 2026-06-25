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Pevačica Nikolija Jovanović iznenadila je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je javno i bez ustručavanja pokazala brojku na vagi. Ona je podelila fotografiju na kojoj stoji na vagi koja u tom trenutku pokazuje tačno 56,7 kilograma.

Nikolija Jovanović bez trunke šminke Foto: MONDO/Đorđe Milošević

Uz ovaj iskren prizor, muzička zvezda je duhovito prokomentarisala svoj trenutni režim rečima: „Ijuuuu, od sutra više nisam na odmoru (sa hranom)“.

Nikolija je ovim potezom nasmejala mnoge, jasno stavljajući do znanja da je tokom slobodnih dana dala sebi malo oduška i maksimalno uživala u gurmanlucima. Njena objava odmah je privukla veliku pažnju javnosti, a mnogi su joj poručili da i pored malog opuštanja i dalje izgleda fantastično.

Foto: Preent Screen

"Prva stvar koju sam uradila su grudi, imala sam kompleks"

1/9 Vidi galeriju Nikolija Jovanović Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, pevačica se podvrgnula raznim estetskim korekcijama, međutim zbog jedne se posebno pokajala.

Ona nije imala problem otvoreno da govori o tome šta je sve promenila na sebi, te je otkrila da je prvo uradila grudi.

- Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu da promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka - otkrila je svojevremeno na svom Tiktoku i nastavila nabrajanje:

"Sada ponovo imam i svoja, prirodna usta"

1/8 Vidi galeriju Nikolija Jovanović Foto: Skymusic, Printscreen, Printscreen Instagram

– Druga glupost koju sam napravila, ali sam ispravila su usta. Moja divna, prelepa usta sam uradila zbog mode koja traje i dan danas. Tada je bilo samo trajnih operacija usana i ona su se vremenom izobličila, izgledala sam kao patka, sve je bilo neravno. Prošle godine sam izvadila sve neprirodno iz usta i sada ponovo imam svoja, prirodna usta, iako sam nažalost morala da prođem kroz operacioni proces. Velika su, lepa i ne znam šta mi je to trebalo.

- Uradila sam trajnu šminku, pa uvek izgledam kao da imam neki karmin, time sam zadovoljna, a uradila sam i obrve i takođe mi je žao što sam ih u srednjoj školi iščupala, ni to ne bih nikada ponovo uradila - priznala je pevačica koja je istakla da se ne kaje zbog operacije nosa jer je imala devijaciju, kao i da u gornjoj vilici nema prirodne zube.