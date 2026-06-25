"IJUUU" Nikolija stala na vagu i ostala u šoku: Javno pokazala kilažu, pa donela drastičnu odluku (FOTO).
Pevačica Nikolija Jovanović iznenadila je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je javno i bez ustručavanja pokazala brojku na vagi. Ona je podelila fotografiju na kojoj stoji na vagi koja u tom trenutku pokazuje tačno 56,7 kilograma.
Uz ovaj iskren prizor, muzička zvezda je duhovito prokomentarisala svoj trenutni režim rečima: „Ijuuuu, od sutra više nisam na odmoru (sa hranom)“.
Nikolija je ovim potezom nasmejala mnoge, jasno stavljajući do znanja da je tokom slobodnih dana dala sebi malo oduška i maksimalno uživala u gurmanlucima. Njena objava odmah je privukla veliku pažnju javnosti, a mnogi su joj poručili da i pored malog opuštanja i dalje izgleda fantastično.
"Prva stvar koju sam uradila su grudi, imala sam kompleks"
Podsetimo, pevačica se podvrgnula raznim estetskim korekcijama, međutim zbog jedne se posebno pokajala.
Ona nije imala problem otvoreno da govori o tome šta je sve promenila na sebi, te je otkrila da je prvo uradila grudi.
- Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu da promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka - otkrila je svojevremeno na svom Tiktoku i nastavila nabrajanje:
"Sada ponovo imam i svoja, prirodna usta"
– Druga glupost koju sam napravila, ali sam ispravila su usta. Moja divna, prelepa usta sam uradila zbog mode koja traje i dan danas. Tada je bilo samo trajnih operacija usana i ona su se vremenom izobličila, izgledala sam kao patka, sve je bilo neravno. Prošle godine sam izvadila sve neprirodno iz usta i sada ponovo imam svoja, prirodna usta, iako sam nažalost morala da prođem kroz operacioni proces. Velika su, lepa i ne znam šta mi je to trebalo.
- Uradila sam trajnu šminku, pa uvek izgledam kao da imam neki karmin, time sam zadovoljna, a uradila sam i obrve i takođe mi je žao što sam ih u srednjoj školi iščupala, ni to ne bih nikada ponovo uradila - priznala je pevačica koja je istakla da se ne kaje zbog operacije nosa jer je imala devijaciju, kao i da u gornjoj vilici nema prirodne zube.