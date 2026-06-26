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Sa svojih 160 kilograma se pojavila u takmičenju "Zvezde Granda", a onda je Krstinja Todorović doživela veliku transformaciju. Danas izgleda sasvim drugačije u odnosu na to kako se predstavila publici, a njen izgled je sada rezultat upornosti i dugogodišnje borbe.

Zbog toga i ponosno ističe vizuelnu promenu, pa neretko objavljuje svoje fotografije na mrežama. Bilo je perioda kada je vešto izbegavala pojavljivanja u kupaćem kostimu, a onda se to promenilo, pa sada ispod takvih fotografija na Instagramu dobija niz pozitivnih komentara.

U galeriji pogledajte kako je izgledala pre, a kako posle promene:

1/10 Vidi galeriju Krstinja Todorović Foto: Printscreen

Smršala 100 kilograma

Na svom putu suočila se sa mnogim kritikama i nije joj bilo lako, te je rešila da svoj život promeni. Najpre se odlučila za operaciju smanjenja želuca, a potom se podvrgla intervenciji zatezanja i skidanja viška kože, da bi na kraju uspela u svom cilju. Pevačica je skinula 100 kilograma.

Ona je jednom otvoreno pričala o tome za medije.

1/4 Vidi galeriju Krstinja Todorović u kupaćem Foto: Printscreen Instagram

- Nakon što sam odgledala emisiju u prvom krugu, sačekao me je ozbiljan razgovor s Marijom. Rekla mi je da moraju neke stvari da se reše da bih uspela i tad sam se odlučila za intervenciju. Šou-biznis je takav da će se pojaviti neko ko izgleda lepše od mene, a ne peva bolje i proći će, a ja ću ispasti. Kada dođete u tu fazu da vam je potrebna stručna medicinska pomoć, znate da je to bolest. U početku mi je bilo jako teško, ali nakon nekoliko dana, sada meseci, sve to se zaboravilo. Borba sa samom sobom bila je najteža i s ponosom mogu da kažem da je sada sve iza mene. Da mogu da vratim vreme, opet bih sve isto uradila - pričala je Krstinja, preneo je Blic ranije.

Životna promena

Pored velike promene, Krstinja je nedavno prošla i kroz novu životnu odluku. Naime, nakon četiri godine braka, razvela se od supruga i vratila u Podgoricu, u porodični dom. Nije imala problem da javno govori o krahu ljubavi za domaće medije.

1/4 Vidi galeriju Krstinja Todorović Foto: Kurir Televizija, Printskrin/Instagram

- Nemam problem da iskreno pričam o svemu, neću bežati od toga da kažem bilo šta. Nikada neću reći da je moj suprug loša osoba, ili da je bila treća osoba u pitanju. Jednostavno nije išlo, nije nam se dalo i to je jedini razlog. Nismo se ogrešili jedno o drugo i to je jedina istina - ispričala je ona svojevremeno.

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