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Nakon scene u avionu, pevač Sloba Vasić bio je hospitalizovan u ustanovi "Laza Lazarević". Nakon što je izašao iz bolnice, pevač se vratio nastupima, a na društvenim mrežama je pokazao kako se provodi na primorju.

- Meni treba kap tišine, pogled preko plavog mora - napisao je Vasić ispod objave.

Foto: Printscreen

Pevač je pozirao ispred kamere u letnjoj majici, a more mu je izmamilo osmeh na lice.

"Rekao sam da hoću da iskuliram nekoliko dana"

Na nedavno pitanje šta je rekao osoblju kada je došao u ustanovu, pevač je za domaće medije objasnio:

- Rekao sam kako se trenutno osećam, da se osećam vrlo loše u tom momentu i prosto da bih možda i želeo da ostanem, da "iskuliram nekoliko dana", da se odvojim od telefona i od javnosti.

1/9 Vidi galeriju Sloba Vasić izašao iz Laze Lazarević Foto: Ilija Ilić

- Hteo sam da imam vremena da razmislim o svemu, da razbistrim malo glavu i da nađem zajednički sa doktorima neko rešenje za to moje trenutno stanje - ispričao je za Blic.

"Supruga je bila uz mene sve vreme"

- Verovatno ste videli moju prvu reakciju, bila sam uplakana. Bilo je teško i naporno, nisam jela. Ali eto, bar sam malo smršala (smeh) - uspela je da se našali Slobina supruga.

Kaže da je imala dosta poziva tih dana sa nepoznatih brojeva, ali nije želela da menja broj, a Sloba je otvoreno ispričao koliko je zahvalan supruzi na ponašanju u teškom periodu.

1/6 Vidi galeriju Sloba Vasić pred prvi nastup nakon boravka u "Lazi" Foto: Kurir

- Ja sam njoj mnogo zahvalan. To je ovaj osoba kojoj ja ne znam na koji način mogu zapravo da se zahvalim. Bila je sve vreme uz mene. Ovo je moj lokal, ona je sve preuzela na sebe. Pored toga svoju kliniku u kojoj radi, dete i svakodnevne obaveze. Bukvalno sve je palo na nju i u tom momentu je bila jako hrabra. Sad je ona situacija gde ja moram da budem malo uz nju više. Sad njoj treba podrška. Ovo je možda do sada za nju najveći medijski udarac i nekako se ona tu prvi put našla u takvom centru pažnje gde bi trebalo da budem ja uz nju. Bio sam u izolaciji 6-7 dana. I onda nisam mogao ja da joj pružim podršku sa te strane, ali nadoknadićemo sve. Ovo je zapravo samo jedan novi početak i idemo dalje - rekao je sloba za pomenuti medij.

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